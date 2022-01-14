Domuzdan insana kalp nakli caiz mi? Diyanet fetvayı verdi

Domuzdan insana kalp naklinin İslam'a göre caiz olup olmadığı merak edilirken, gözler Diyanet'e çevrildi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Başkanlığa bağlı fetva makamı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun konuyu gündemine aldığı öğrenilirken, Kurul daha önce "Domuz kalp kapağının insan kalbine takılması caiz midir?" sorusu ile ilgili şu fetvayı vermişti:

"Hayati öneme sahip bir tedavinin helal olan nesnelerle yapılabilme imkanı bulunmadığı hallerde (zaruret gereği), tedavide haram olan nesnelerden de yararlanılabilir. Bu itibarla, kalp kapakçığının değişmesi zorunlu olan bir hastanın tedavisinde, helal yollarla bir alternatif bulunmaması ya da bulunan diğer çözümlerin verimli ve sağlıklı olmaması halinde, domuzdan elde edilen kalp kapakçığının kullanılması da caiz olur."