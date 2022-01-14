Akaryakıta bir yılda 47 kez zam geldi
Akaryakıt fiyatları satışları düşürdü. Trafiğe çıkan araç sayısı azaldı. Depolar doldurulamıyor. Ödenen tutar Eylül ayından bu yana katlanarak arttı.
Eklenme : 14 Ocak 2022 09:34
Akaryakıta bir yıl içindeki 47'inci zam son bir hafta içinde geldi. Benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruş, LPG'ye de, 29 kuruş zam yapıldı. Tarihte ilk defa, çift haneli değerlere satılan akaryakıt ürünleri arasında son 1 yılda zam oranının en düşük olduğu benzindeki artış % 88, motorindeyse % 108 olmuştu. Zam şampiyonuysa son 1 senede fiyatı % 128 zamlanan LPG.
Kaynak: Haber GlobalMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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