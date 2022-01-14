Otomobil satıcıları 'Uzun vadeli çözüm için döviz düşmeli'

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, araç fiyatlarında uzun vadeli bir çözüm için özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi ve döviz kurunun düşmesi gerektiğini bildirdi.

Erkoç, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sıfır araçlar için alınacak ÖTV matrah limitlerinin değiştirildiğini hatırlattı.

Düzenlemenin yerli üretimi desteklediğini belirten Erkoç, küçük motorlu araçlarda yüzde 5 ila yüzde 11 arasında indirim olabileceğini kaydetti.

Erkoç, döviz kurlarında aşağı yönlü hareketin düzenlemeyi destekleyebileceğine dikkati çekerek, "Bu düzenleme, döviz kurunun aşağı yönlü hareketiyle daha olumlu olabilir. Döviz kuru bu seviyede kalır ya da yükselirse yapılan düzenleme çok bir değişiklik oluşturmayacaktır. Döviz artınca araç fiyatları da artıyor ve düzenlemenin etkisi kısa süreli oluyor. Araç fiyatlarında uzun vadeli bir çözüm için döviz kurunun düşmesi ve ÖTV indirimi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yapılan düzenlemeyle ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobillerin yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacağını vurgulayan Erkoç, şunları kaydetti:

"120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olan araçlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında bulunan araçlarda ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin lira aralığında olan araçlar yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak. ÖTV matrahı 200 bin lira üstündeki araçlarda vergi oranı yüzde 80 oldu. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak. ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşıp 210 bin lirayı aşmayanlar yüzde 50'lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bin lirayı aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak."