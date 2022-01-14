Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 124 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 124, Palandöken'de 119, Ovacık'ta 110, Kartalkaya'da 98, Denizli'de 97, Yedi Kuyular'da 86, Davraz'da 73, Kartepe'de 71, Haserek'te 64, Saklıkent'te 55, Ergan ve Sarıkamış'ta 53, Ilgaz'da 48, Uludağ'da 45, Erciyes'te 44, Yıldız Dağı'nda 43, Kop ve Mersivan'da 37, Zigana'da 36, Konaklı ve Çambaşı'nda 35, Hazarbaba'da 25, Yıldıztepe'de 22, Muş'ta 21, Elmadağ'da 15, Akdağ'da 14 ve Murat Dağı'nda 10 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|14.1.2022
|En düşük
|En yüksek
|Kartalkaya
|S
|-18
|-6
|Palandöken
|ÇB
|-14
|-9
|Hesarek
|ÇB
|-10
|-7
|Hakkari
|KY
|-7
|-5
|Kartepe
|PB
|-12
|-5
|Uludağ
|ÇS
|-17
|-6
|Nemrut
|KY
|-7
|-4
|Keltepe
|S
|-15
|-8
|Ilgaz
|PB
|-17
|-5
|Erciyes
|PB
|-15
|-8
|Ovacık
|ÇB
|-7
|-2
|Sarıkamış
|ÇB
|-14
|-8
|Yıldıztepe
|S
|-15
|-3
|Denizli
|P
|-14
|-3
(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Pustu, KY: Kar Yağışlı, ÇY: Çok soğuk)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak