Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kar ile çığ uyarısı
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar ile çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacak.
Kar, Van ve Hakkari çevrelerinde sabah yoğunlaşacak, Bitlis çevrelerinde ise hafifleyerek öğleden itibaren etkisini kaybedecek.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede sabah ve gece yer yer buzlanma, don, sis ve pus görülecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 3, Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 2 ve Muş'ta 4 derece olması bekleniyor.
Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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