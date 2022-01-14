Böyle ev sahibi görülmedi: Kiracısının kapısını baltayla kırdı
İstanbul'da, kiraya fahiş zam yapan ev sahibi, sözleşmeyi kabul etmeyen Suriyeli ailenin kapısını baltayla kırdı. Yaşlı adam daha sonra içeri girerek evi darmadağın etti. İddiaya göre, 1200 TL'lik kirayı 4000 TL'ye çıkaran ev sahibi, yeni kirayı fazla bulan ve kabul etmeyen Suriyeli kiracılarının kapısını baltayla kırdı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Ocak 2022 11:17
Sosyal medyada büyük ses getiren görüntülerde, vicdansız ev sahibinin eve girerek ortalığı dağıttığı görülüyor. Ailenin daha önce kira borcu olmadığı belirtilirken, babanın tek maaş ile 6 kişilik ailesini geçindirmeye çalıştığı ifade edildi. Elinde baltayla kapıya dayanan ev sahibi içeridekilere korku dolu anlar yaşattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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