AK Parti'li Özşavlı: Yunanistan'ın bize verecek tarih dersi asla olamaz

Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun bir açılış programında Türkiye'yi hedef alan bazı sözler sarf ettiğini anımsattı.

Sakelaropulu'nun sözlerini "talihsiz" olarak nitelendiren Özşavlı, "Kendisine gereken cevabı hemen kendisinin anladığı tonda, lisanda verdik." ifadesini kullandı.

Uzun yıllar İngiltere, ABD ve Osmanlı arşivlerinde tarihçi olarak çalışmalar yaptığını belirten Özşavlı, "Yunanistan'ın bize verecek tarih dersi asla olamaz. Yunanistan'ın tarihi katliam, tecavüz, gasp, tarihi eser hırsızlığıyla doludur. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda başta İzmir ve Batı Anadolu illeri, Yunan orduları tarafından işgal olunduğu zaman yaptıkları katliamlara dair bizim Osmanlı arşivlerinde binlerce belge olduğu gibi tarafsız diyebileceğim devletler, devletlerin subayları tarafından tutulmuş raporlar da vardır. Biz bunlara İngiliz arşivlerinde rastlıyoruz. Hatta yaptıkları yağma, yıkım faaliyetleri dönemin Avrupa basınına dahi yansımıştır." diye konuştu.

Özşavlı, Yunan ordusu ve Rumların yaptıklarına ilişkin Avrupa basınına yansıyan haberleri ve konuya ilişkin İngiliz arşivlerindeki belgeleri de basın mensuplarına gösterdi.