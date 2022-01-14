Aksa Doğalgaz, Mersin'deki gaz kesintilerinin kademeli olarak giderileceğini açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı Göçmen Kavşağı mevkiinde katlı kavşak çalışması esnasında doğal gaz şebekelerinde hasar oluştu. Söz konusu hasar sebebiyle Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde 4 bin 759 adet bina ve 40 bin 955 konuta gaz arzı sağlanamadı.

Ekiplerin müdahalesi sonrası saat 19.00 itibariyle söz konusu bölgelerde kademeli olarak gaz arzının sağlandığını belirten şirket, konutlarına doğal gaz arzı sağlanamayan abonelerin kısa mesaj ile konu hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

Şirket, gaz kesintilerinin Cuma saat 18.00'e kadar tamamlanacağını belirterek gaz arzı tekrar sağlanan konutlarda evlerinde bulunmayan abonelerin sayaç vanalarının kapalı konumda bırakılacağını belirtti.

Ayrıca açıklamada güvenli gaz arzının sağlanması açısından abonelerin kesinti süresince doğal gaz yakıcı cihazlarını ve sayaç vanalarını kapalı konumda tutmaları tavsiye edildi.