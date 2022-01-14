Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan yorgan ustası, mesleğini yaşatmak istiyor

Henüz 15 yaşında teyzesinden gördüğü yorgan dokumacılığına merak saran Nahya Güzelyurt (58), araştırma yapmaya ve yorgan işleme desenleri çizmeye başladı. Kısa süre sonra yorgan kalıpları tasarlamayı başaran Güzelyurt, meslek lisesinde öğrenciyken bir yandan kurslara katıldı.

Yorganları çevresindekiler tarafından çok beğenilen Güzelyurt, bir süre sonra da usta öğreticilik yapmaya başladı.

Mesleğini Defne ilçesi Samankaya Mahallesi'ndeki evinin bir odasında sürdüren Nahya Güzelyurt'a, kız kardeşi Atra Güzelyurt da destek veriyor.

Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 11 Ocak'ta düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alan Güzelyurt'un çizdiği işleme motifleri ve desenlerle süslediği yorganlar, özgünlüğüyle Türkiye genelinde ilgi görüyor.

Güzelyurt, AA muhabirine, 24 yaşında halk eğitimin açtığı kurslarda usta öğreticilik yapmaya başladığını belirtti.

O dönemden bugüne her yıl aralıksız kurs açarak gençlere mesleği öğrettiğini anlatan Güzelyurt, "Bunun yanında evde de bir atölye kurmuştum. Kardeşim Atra ile bu işi hep sürdürdük. Özellikle en güzel kumaşları alıyorum, ya ipekli ya da pamuklu ürünler seçiyorum. Pamuğun da en iyisini seçiyorum. İpliği bile pamuktan alıyorum. Modelleri kendim çiziyorum. Örneğin bir yere gittiğimde orada gördüğüm şekillerden esinlenip çizim yapıyorum, model çıkarıyorum." diye konuştu.

Kurs açtığı köylerde kursiyerlere yardımcı olmak için elinden geleni yaptığını dile getiren Güzelyurt, maddi durumu iyi olmayan genç kızlara, yorgan yapmaları için kumaş bularak yardım ettiğini söyledi.

Güzelyurt, 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı El ve Türk Süsleme Sanatları Sanatkarları arasına girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra Bakanlık bizi çeşitli illerdeki birçok fuara davet etti. Bu sırada hem bu işleri yapıyordum hem de aileme bakıyordum. Son olarak 11 Ocak'ta çok özel bir ödül aldım. Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın elinden aldım. Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra yine öğrencilere ulaşmaya çalışacağım. Zaten yıllardır yaptığım şey bu. Yürekten şunu isterim, bana öğretici kadrosu verilsin, öğrencilerime daha rahat şekilde kurs verebileyim."