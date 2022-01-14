Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında 'Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı."
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Ocak 2022 12:07
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında 'Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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