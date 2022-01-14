Anıtkabir ziyaretinde Bülent Ersoy'a şemsiye tutan komutan görevden alındı
Anıtkabir ziyareti sırasında Bülent Ersoy'a şemsiye tutan üniformalı askerin fotoğrafının kriz konusu olmasının ardından Anıtkabir Komutanı ile takım komutanı görevden alındı
Milli Savunma Bakanlığı, hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanının görevinden alındığını bildirdi.
Bakanlığın, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili başlattığı inceleme tamamlandı.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alınmıştır." denildi.
NE OLMUŞTU?
Bülent Ersoy, Ankara'da vereceği konser öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Anıtkabir avlusuna tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, yağmurdan korunması için üniformalı bir deniz subayının şemsiye tutmasını gösteren fotoğraf sosyal medyaya yansımış, görüntü kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlatmıştıMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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