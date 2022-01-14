Marketlerde kağıt, bez çanta ve file bulundurma zorunluluğu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kağıt, file ya da bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanları bulunduracak.

Plastik poşet kullanımını azaltması beklenen düzenleme olumlu karşılanırken Prof. Dr. Belgin Elipek, AA muhabirine, plastik materyaller ve özellikle plastik poşetlerin, hayatın en sık kullanılan malzemeleri arasında olduğunu söyledi.

Birçok tüketicinin alışveriş ürünlerini plastik poşetlere koymayı tercih ettiğini belirten Elipek, "Bez torba, file ya da kağıt torbalar gibi seçeneklerimiz olduğunda eminim insanlar bunlara yönelecekler. Marketlerde ve alışveriş merkezlerinde plastik poşete alternatif olarak bez torbaların ve filelerin sunulması, çevre açısından olumlu olacaktır." dedi.

Elipek, plastik poşetlerin cüzi miktarda da olsa ücretlendirilmesinin bu ürünün kullanımını azalttığını söyledi.

Plastik poşet kullanmak istemeyenlere alternatif ürünler sunulmasının önemli olduğunu ifade eden Elipek, çocuklara da bu konuda bilgi verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Çocukların çevre konusunda çok daha duyarlı olduğunu anlatan Prof. Dr. Elipek, "Eğer onlara aile olarak bu alışkanlıkları şimdiden kazandırabilirsek ileride hem bu tarz çevre problemlerinin önüne geçmiş olacağımızı hem de gelecek kuşaklara çok daha iyi bir vizyon kazandıracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

ÇEVSAM Müdür Yardımcısı Pınar Altınoluk Mimiroğlu da bir plastik ürünün parçalanmasıyla milyonlarca mikroplastiğin ortama salındığına ve bunun da su kalitesini olumsuz etkilediğine işaret etti.

Mimiroğlu, "Su yüzeyinde ve su kütlesinde yaşayan canlılar bu plastiği bünyelerine alıyor. Besin zinciri yoluyla insanların bu canlıları tüketmesiyle bünyemize plastikleri almış oluyoruz. Ekosistemde plastiklerin doğal döngü içerisinde yeri yoktur. Dolayısıyla plastik kullanımını azaltmaya yönelik faaliyetler oldukça önemlidir." dedi.

ÇEVSAM Müdür Yardımcısı Çevre Mühendisi Tuğba Doğru ise faydalı gibi görünen tek kullanımlık plastik ürünlerin aslında insanlara, doğaya daha çok zarar verdiğini belirtti.

Eski alışkanlıklara dönerek bez çanta ve file kullanmanın önemine değinen Doğru, plastik atıkların da geri dönüşüme kazandırılması gerektiğini vurguladı.