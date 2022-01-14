Bülent Ersoy: Şemsiye talebim olmadı, tutmuşlarsa da ne var bunda?
Sanatçı Bülent Ersoy Anıtkabir'i ziyareti sırasında bir subayın şemsiye tutmasına ilişkin fotoğraflarla ilgili soruşturma başlatılmasının ardından ilk kez konuştu. Ersoy, "Kimseden şemsiye tutmasını istemedim" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattı.
Konuya ilişkin dün TGRT Haber'e konuşan Ersoy, "Sadece Atam'a mezarının başında dua ettim ve mozolesinde saygı duruşunda bulundum" dedi ve kimseden şemsiye tutmasını ve sandalye vermesini istemediğini söyledi. Sandalyesini kendisinin götürdüğünü belirten Ersoy, subayın görevden alınmasını ise doğru bulmadığını söyledi.
"Şemsiye tutulmasına gerek yoktu" diyen Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:
"Oraya gittiysem yağmurda olsa, karda yağsa saygıdan şapkamı çıkarırım. Çıkardım da zaten. Şemisye talebim olmadı. Şapkam vardı. Şapkamı çıkardığımda benim yanımda ya da arkamda görevli yoktu. Bir ara tutmuşlar her halde. Bir sanatkara böyle bir tavır sergilenmesi hoş değil. Diyelim ki tutmuşlar, bana şemsiye tutmuşlarsa ne var bunda"Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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