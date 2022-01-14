Sabah Gazetesi: İşten çıkarma yasağı gelecek

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "şubat ayında işten çıkarma yasağı" gelecek şeklinde söylemlerin olduğunu, bu yüzden bazı patronların işçi çıkarmaya başladığını yazdı.

Güngör, bugünkü köşe yazısında "Her asgari ücret artışı sonrasında aynı hikaye. Patronlar yine işçileri tehdit etmeye başladılar. Son günlerde o kadar çok örnek duyuyorum ki. Kimi Anadolu'dan, kimi İstanbul'dan. Tekstilcisi de kafe işleteni de iplikçisi de sanayicisi de ufak ufak işten çıkarmalara başlamış." dedi.

"ŞUBAT AYINDA İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI GELECEK"

Piyasaya "şubat ayında işten çıkarma yasağı gelecek "şeklinde bir dedikodu yayıldığını söyleyen Güngör, şöyle devam etti:

Bunu da bahane yapan patronlar, 8-10 kişilik gruplar halinde işten çıkarmalar yapıyorlarmış. Tabii bir de bunu diğer çalışanlar için tehdit ve pazarlık unsuru olarak kullanıyorlar. Niye mi? Çünkü, işyerinden 8-10 kişiyi çıkardıkları zaman kalanların gözü korkuyor. Ondan sonra isteklerini sıralıyorlar. İşçiye diyorlar ki, 4 bin 253 lira 40 kuruşu sana bankadan yatırırım. Ama 750 TL'sini elden geri bana iade edeceksin. Yoksa karışmam, işten çıkarırım.

Evinde aş, ekmek bekleyen çolukçocuk sahibi işçi ne yapsın? Mecburen sesini çıkaramayıp, boyun eğmek durumunda kalıyor. İşten çıkarma yapmadan önce bile zar zor siparişe yetişen fabrikalar, eleman sayısı azaldıkça iş yükünü daha az işçinin sırtına yüklüyor. Günde 8 saat değil 12-14 saat işçiyi çalıştırıyor. Halbuki, asgari ücret zammı sonrasında işverenlerin yükünü almak için de devlet birtakım kolaylıklar getirdi. Patronları, işçi başına 450 TL'lik bir yükten kurtardı. Buna rağmen, kazandığını işçiye koklatmak istemeyen patronlar işten çıkarmalara tevessül etmeye başladı. Diyebilirsiniz ki, devlet denetlesin. Bence de. Ama nasıl ispat edilecek? Maaşının bir kısmını elden almaya bile razı gelen işçi denetim elemanına gerçeği nasıl söyleyecek? İşte orası muamma.

"PATRONLARA KARŞI HÜKÜMETİN BİR AKSİYONU OLACAK"

"Hükümetin işçiyi mağdur etmeyeceği" düşüncesini dile getiren Güngör, yazısını şöyle sonlandırdı:

Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret açıklamadan önce "Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı da zannetmiyorum. Biz alt gelir grupları başta olmak üzere milletimizin bütün kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. İstenmeyen durumların oluşmasını engellemek için elimizdeki araçları kullanırız. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz" açıklaması yapmıştı. İlla ki, bu patronlara karşı hükümetin bir aksiyonu olacaktır.