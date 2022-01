'Savunma sanayiimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız'

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un (A-591) hizmete giriş töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde gerçekleştirildi.

İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, Barbaros Hayreddin Paşa'nın "Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur" sözüne atıfla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şanlı ordumuz başta olmak üzere, güvenlik birimlerinin Mavi Vatan'daki gücünü artırmak ve bu konuda daha da ileri gitmek için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen projelerle çok sayıda platformun denizlerde hizmet verdiğini ve Türk bayrağını dalgalandırdığını aktaran Demir, "Projelerimiz, Başkanlığımızın koordinasyonunda, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız ile ilgili kamu kurumlarımızın desteğiyle, ana ve alt yüklenici şirketler, KOBİ'ler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle geniş bir iş birliği ağı sayesinde askeri ve özel tersanelerimizde hayata geçirilmektedir. Muharip güçten destek unsurlarına, arama ve kurtarmadan düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadeleye, karakol ve devriyeden maden kaynaklarını aramaya kadar geniş bir yelpazede, sadece askeri değil sivil alana dönük de projelerimizi geliştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Savunma sanayimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız"

Demir, MİLGEM Projesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği iradeyle bugüne kadar, Ada Sınıfı 4 korveti hizmete aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu projenin 5. gemisi ülkemizin ilk milli fırkateyni olacak, 2023 yılında hizmete alacağımız İstanbul'un da inşası sürüyor. İstanbul gemimizin de ana yüklenicisi olan STM'nin sorumluluğunda inşa edilen test ve eğitim gemimiz Ufuk bugün hizmete giriyor. Ana alt yüklenicimiz İstanbul Denizcilik Tersanesi'ne, alt yükleniciler; ASELSAN, HAVELSAN, İŞBİR, ANEL, YALTES, GÜRDESAN, MEG GEMİ ve POYRAZ başta olmak üzere gemide emeği olan 194 firmamıza ve Türk Loydu'na ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim.

Ayrıca, bütün deniz projelerinde birlikte yol yürüdüğümüz, bu projede de tecrübe ve desteklerini bizden esirgemeyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mıza teşekkür ediyorum. Bu gemi, 'Ana Vatan'ın güvenliği Mavi Vatan'ın savunmasından geçer' sözünü kendine şiar edinen neferlerin güç birliğine güzel bir örnektir. Ülkemize karşı uygulanan gizli-açık ambargo ve benzeri kısıtlamalar göstermektedir ki savunma sanayimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız."

- "Mavi Vatan'da çok daha güçlü ve caydırıcı bir deniz gücü için çalışmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, özellikle kritik teknolojiler ve stratejik alanlarda yüzde 100 yerli ve milli olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Demir, "Deniz projelerimizde de geçmişte ithal edilen birçok kritik teknolojinin yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirildiğini ifade etmek isterim. Hava savunma sistemlerimizden, gemisavar füzelerimize, elektronik harp ve radar sistemlerimizden elektro-optik sensörlere, kızılötesi arama takip sisteminden, dikey atım sisteminden SONAR sistemine kadar birçok alt sistemi artık kendimiz geliştiriyor, kullanıyor, hatta ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, Mavi Vatan'da çok daha güçlü ve caydırıcı bir deniz gücü için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İhtiyaç duyulan tip ve özelliklerde yeni platformların inşalarına ve envanterde bulunan araçlarımızın modernizasyonlarına devam edeceğiz. İnşası süren Anadolu gemimiz, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemimiz ve yeni tip denizaltılarımızla, son teknolojiyle muhtelif çeşitlerini geliştiriyor olduğumuz silahlı insansız deniz araçlarımızla, çok yakında ihalesini sonuçlandıracağımız İ sınıfı fırkateynlerimizle, talimatını verdiğiniz uçak gemimiz ve TF2000 hava savunma muhribimizle donanmamızın gücüne güç katacağız.

İlk günden bu yana Başkanlığımıza her anlamda her tür desteği veren ve liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bize talimatları son derece nettir. Tam bağımsız savunma sanayii hedefimizde kararlıyız. Ülkemiz ve Başkanlığımız özelinde gizliden ya da açıktan uygulanan her türlü kısıtlamanın bizi daha güçlü kılacağına yürekten inanıyoruz. Projede emeği geçen tüm paydaşlara bir kez daha teşekkür ediyor, Ufuk gemimizin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."