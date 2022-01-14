Türkiye-Ermenistan görüşmesi, Moskova'da gerçekleşti
Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 14 Ocak 2022 15:39
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği ifade edilerek, "Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir" denildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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