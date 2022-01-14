Meteorolojiden iki bölge için kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde batısında, zamanla genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, 16 Ocak Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın akşam saatlerinde Antalya Körfezi ile zamanla genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın, 16 Ocak akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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