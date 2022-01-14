'Yapamazsın' diyenlere inat motor bölümüne kayıt yaptıran ilk kız öğrenci oldu

Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor
19 ile kar ve çığ uyarısı
19 ile kar ve çığ uyarısı
Asıl soru: Bu öğretmenleri bu zamana kadar kimler korudu?
Asıl soru: Bu öğretmenleri bu zamana kadar kimler korudu?
Görevdeki iki öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Görevdeki iki öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması
Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi yapıldı
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi yapıldı
Sabah Gazetesi: İşten çıkarma yasağı gelecek
Sabah Gazetesi: İşten çıkarma yasağı gelecek
Tacizci profesör hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
Tacizci profesör hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
'Türkiye oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke haline geldi'
'Türkiye oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke haline geldi'
Yıllarca sahte diplomayla doçentlik yapmıştı, mahkeme tahliye etti
Yıllarca sahte diplomayla doçentlik yapmıştı, mahkeme tahliye etti
Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak
Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak
7 kişiyi öldüren sanığın duruşmasında çıkan arbedede 6 polis yaralandı
7 kişiyi öldüren sanığın duruşmasında çıkan arbedede 6 polis yaralandı
Anıtkabir ziyaretinde Bülent Ersoy'a şemsiye tutan komutan görevden alındı
Anıtkabir ziyaretinde Bülent Ersoy'a şemsiye tutan komutan görevden alındı
Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
2022 yılında askerler ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklar?
2022 yılında askerler ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklar?
ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araç ne kadar ucuzladı
ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araç ne kadar ucuzladı
İBB'den 30 bin TL maaş alan gazeteciler kimler?
İBB'den 30 bin TL maaş alan gazeteciler kimler?
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Memur maaşları açıklandı: Bordroda dikkat çeken detay
Memur maaşları açıklandı: Bordroda dikkat çeken detay
Kimler GSS'den faydalanabilir, SGK açıklama yaptı
Kimler GSS'den faydalanabilir, SGK açıklama yaptı
Faiz indirimlerini bankalar umursamadı, oranlar yüzde 39'ü gördü
Faiz indirimlerini bankalar umursamadı, oranlar yüzde 39'ü gördü
Üniversitede adrese teslim kadro ilanı
Üniversitede adrese teslim kadro ilanı
Başkent'te ihraç 1. sınıf emniyet müdürü ile 19 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Başkent'te ihraç 1. sınıf emniyet müdürü ile 19 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Bakan Nebati: Enflasyon Ocak'ta pik yapacak
Bakan Nebati: Enflasyon Ocak'ta pik yapacak
2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik
2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik
İletişim Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
İletişim Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen ile görüştü mü? İşte 3 iddia
Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen ile görüştü mü? İşte 3 iddia
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
1 çocuk annesi alanında Türkiye birincisi oldu yine de atanamadı
1 çocuk annesi alanında Türkiye birincisi oldu yine de atanamadı
Meclis'te çoğunluk sağlanamadı! Ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
Meclis'te çoğunluk sağlanamadı! Ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
Ana sayfaHaberler Eğitim

'Yapamazsın' diyenlere inat motor bölümüne kayıt yaptıran ilk kız öğrenci oldu

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü 1. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nursena Dinçer, bin 37 öğrenci arasında seçtiği bölüm ile okulun ilgi odağı oldu. Nevşehir'de yaşayan Nursena Dinçer geleceğin motor ustası olmak için şimdiden kolları sıvadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Ocak 2022 17:06
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Nursena Dinçer, Motor bölümüne kayıt yaptıran ilk kız öğrenci oldu. Erkek arkadaşlarıyla birlikte motor eğitimi alan Nursena Dinçer, araçların motorlarını söküyor, onarıyor, temizliyor ve tekrar montaj ediyor. İleride iyi bir motor ustası olarak kendi işletmesini kurmayı hedeflediğini söyleyen Nursena Dinçer "Çok istekli bir şekilde geldim. Öğretmenlerim ve ailem de yardımcı oldu. Motor bölümündeyim, ilgim olduğu için bu bölüme geldim. 'Yapamazsın' diyen çok fazla kişi oldu ancak ailem bu konuda destekçi oldu. Öğretmenlerim de destekçi oldular. Şu an motora çok fazla ilgim var. İnşallah ileride kendi işimi kurmayı düşünüyorum. Kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. İnşallah iyi yerlere varabilirim" diye konuştu.

Son dönemlerde kadınların da otomotiv sektörüne ilgi duyduklarını söyleyen Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölüm Şefi Okan Ekinci ise açıklamasında; "Otomotiv sektörü birçok farklı alt sektörleri de içerisinde barındırmaktadır. Özellikle mekanik, hidrolik, pinomatik, elektronik, yazılım gibi sektörleri içerisinde barındırmaktadır. Özellikle son dönemlerde elektronik ve yazılımın çok daha fazla kullanılması otomotiv sektöründe farklı bakış açılarını da gündeme getirdi. Bu kapsamda bakıyoruz bayanlarında otomotiv sektörüne daha fazla ilgi gösterdiğini görmekteyiz. Bunun bir örneği de okulumuzda görüyoruz. Bir kız öğrencimiz bizim bölümü tercih etti. Çok istekli ve şu anda öğrenmek için elinden gelen gayreti de gösteriyor. Özellikle kendisi elektronik alanında yetişmek istediğini bize söyledi. İnşallah ileri ki sınıflarda temel eğitimlerini aldıktan sonra elektronik konusunda daha da iyi yetişecek. Burada bizim için önemli olan artık sektörümüzün bütün istihdam alanlarına ve toplumun her kesimine açık olması. Bundan önce daha çok mekanik ağırlıklı olduğu için genelde erkeklerin uyguladığı bir meslek alanı olarak görülüyordu. Ama git gide bu kanıda siliniyor. Çünkü herkes uğraşabilir. Herkesin otomotiv sektöründe çalışabileceği alanlar var. Artık bizim bölümümüzde de bir kız öğrencimiz var. Kendisi de istekli bir şekilde devam ediyor" dedi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
BİLSEM 6. sınıf öğrencisi matematikte dünya birincisi
BİLSEM 6. sınıf öğrencisi matematikte dünya birincisi
Türkiye onu tek nefeste 81 ili sayarken tanıdı...O öğretmen konuştu
Türkiye onu tek nefeste 81 ili sayarken tanıdı...O öğretmen konuştu
TUS 1. dönem başvuruları alınacak
TUS 1. dönem başvuruları alınacak
'Her hukuk fakültesinde mutlaka bir duruşma salonu olmalı'
'Her hukuk fakültesinde mutlaka bir duruşma salonu olmalı'
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?
On ilde eğitime kar engeli
On ilde eğitime kar engeli

Bu Habere Tepkiniz

Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı

Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı

Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?

Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Devlet memurlarının 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı. Bilindiği üzere maaşlara %27,91 oranında zam yapılmıştı.
67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı

67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı

2021-2022 akademik yılı bahar dönemi lisansüstü öğrenci alım ilanları devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları tarafından yayımlanmaya başlandı.
Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?

Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?

MEB; özel eğitim sınıfında ders okutan müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinin, bu kapsamda okuttukları derslere bağlı olarak yararlandırılacakları ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!

Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!

İçişleri Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen hususi ve hizmet damgalı pasaport formlarında bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla elektronik imzalı belgeleri kabul etmeli!
Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi

Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi

Sağlık Bakanlığına sınavsız kurayla işçi alımında kapsam genişletildi.
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?

WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?

Memurların sosyal medya paylaşımlarının hangileri disiplin işlemine konu olabilir?
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Teşkilat 30. Bölüm 2. Fragmanı

Teşkilat 30. Bölüm 2. Fragmanı

Teşkilat dizisi 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 16 Ocak 2022 Pazar akşamı TRT 1'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Büyükşehir'le şifa kapınızda

Büyükşehir'le şifa kapınızda

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak 2010 yılında başlayan Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi hizmeti ile bugüne kadar sisteme kayıtlı 60 bine yakın hastaya toplamda 1 milyon 153 bin 114 sağlık hizmeti verildi.