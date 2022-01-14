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Akademisyen Aylin Sözer'i öldüren zanlının tutukluluğu devam edecek

Maltepe'de öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazından bıçaklayarak öldüren ve cesedini yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız'ın yargılandığı davada tanıklar dinlenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Ocak 2022 17:30
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Maltepe'de 29 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i (48) boğazından bıçaklayarak öldüren ve cesedini yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız'ın (33) "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme", "silahla konutta nitelikli yağma", "mala zarar verme", "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması", "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kemal Ayyıldız cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Kemal Ayyıldız, "Beni çocuklarımın yanına Manisa'ya gönderin. Zaten tutukluyum. Kaçabilme ihtimalim söz konusu değildir" dedi.

"Kapının aralığından yoğun bir ateş çıktı"

Tanık olarak dinlenen Kamer Ç., "Çilingir olarak çalışıyordum. Olay günü bir kapı açılması için telefonum çaldı. Yaptığım görüşme neticesinde bana bildirdikleri adrese gittim. Adresin önünde polis memurları ve birkaç bayan vardı. Kapının üst kilidini açtım. Açmama rağmen kapı tamamen açılmadı. Eski zincir mantığıyla kapıya konulmuş bir güvenlik kelepçesi kapıyı tutuyordu. Kısa bir süre sonra kapı itilerek tekrar kapatıldı. Ben de bunun üzerine görevlilere içeride birinin olduğunu söyledim. Kapıyı tekrar aynı şekilde açtık. O sırada, sol tarafta bulunan aynadan içeride bulunan birinin mutfağa girdiğini, bıçak alarak kapıya doğru yöneldiğini gördüm. Kısa bir süre sonra kapının aralığından yoğun bir ateş çıktı. Devamında ise içeriden yoğun bir gaz kaçağı sesi geldiğini fark ettim. İçeride bulunan kişi evi yakıyordu" dedi.

"İçeriden kuvvetli bir alev geldi"

Olay günü Aylin Sözer'in evine gittiğini söyleyen tanık Derya A. ise "İçeride bulunan kişi elindeki bıçakla kapının arkasından savurdu. Polis memuru bıçağı tuttu ve kapıyı açmaya çalıştılar. İçerideki kişi sürekli olarak elinde bulunan bıçakla hamleler yapmaya çalışıyordu. Sonrasında içeriden kuvvetli bir alev geldi. Bu alevden hem polis memurları hem de biz ciddi şekilde etkilendik ve yere düştük. Yüzümüz kararmış vaziyetteydi. Bu alev bir patlama sesiyle geldi içeriden. Biz balkondan öncelikle apartman görevlisine doğal gazı kesmesi için seslendik. Çünkü içeriden gelen sesler itibariyle doğal gaz saatinin patladığını düşündük. Sonrasında itfaiye geldi, koridor komple yanmış vaziyetteydi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti ara kararını oluşturarak, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Tanıkların dinlenmesi için duruşma ertelendi.

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