FETÖ'den yargılanan öğretmene 10 yıl 8 ay 10 gün hapis
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan bir öğretmen yargılandığı mahkemece toplam 10 yıl 8 ay 10 gün hapis, 357 bin 760 lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde öğretmen olarak görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edilip FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan S.Ç. adlı kadının yargılanması sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, ÖSYM ve Maliye Bakanlığının da müdahil olduğu dava karara bağlandı. İptal edilen 2010 yılı KPSS ile ilgili de yargılanan S.Ç. adlı kadın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis, kamu kurumunu zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık" suçundan da 4 yıl 5 ay 10 gün olmak üzere toplam 10 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasına ve ayrıca 357 bin 760 lira da adli para cezasına çarptırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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