2 kişi başına çuval geçirerek ekmek sandığını çaldı
Kilis'te 2 kişi başına çuval geçirerek, bakkalın önünde duran ekmek sandığını çaldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Ocak 2022 18:40
Doğan Güneş Paşa Mahallesi Seyit Nizam Caddesi üzerinde Ahmet D.'ye ait bakkal dükkanının önünde duran ekmek sandığı 2 kişi tarafından çalındı.
2 kişi ilk önce olay yerine gelerek keşif yaptıktan sonra güvenlik kamarası olduğunu fark edince, başına geçirdikleri çuvalla gelerek ekmek sandığını çalıp, kayıplara karıştı.
Ahmet D. sabah iş yerine geldiğinde ekmek sandığının olmadığını fark edince güvenlik kamerasını izleyerek, hırsızlığın farkına vardı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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