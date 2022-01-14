Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcuya tren çarptı

KİPTAŞ kurasında 'hile' tartışmasına yol açan yeni görüntü
KİPTAŞ kurasında 'hile' tartışmasına yol açan yeni görüntü
İçişleri Bakanlığı duyurdu: e-Devlet üzerinden yeni hizmet
İçişleri Bakanlığı duyurdu: e-Devlet üzerinden yeni hizmet
Vaka sayıları 67 bine geriledi
Vaka sayıları 67 bine geriledi
Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı
Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı
Kimsesizlere iş bulan imam 'İŞKUR' gibi çalışıyor
Kimsesizlere iş bulan imam 'İŞKUR' gibi çalışıyor
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor
19 ile kar ve çığ uyarısı
19 ile kar ve çığ uyarısı
Asıl soru: Bu öğretmenleri bu zamana kadar kimler korudu?
Asıl soru: Bu öğretmenleri bu zamana kadar kimler korudu?
Görevdeki iki öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Görevdeki iki öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması
Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi yapıldı
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi yapıldı
Sabah Gazetesi: İşten çıkarma yasağı gelecek
Sabah Gazetesi: İşten çıkarma yasağı gelecek
Tacizci profesör hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
Tacizci profesör hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
'Türkiye oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke haline geldi'
'Türkiye oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke haline geldi'
Yıllarca sahte diplomayla doçentlik yapmıştı, mahkeme tahliye etti
Yıllarca sahte diplomayla doçentlik yapmıştı, mahkeme tahliye etti
Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak
Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak
7 kişiyi öldüren sanığın duruşmasında çıkan arbedede 6 polis yaralandı
7 kişiyi öldüren sanığın duruşmasında çıkan arbedede 6 polis yaralandı
Anıtkabir ziyaretinde Bülent Ersoy'a şemsiye tutan komutan görevden alındı
Anıtkabir ziyaretinde Bülent Ersoy'a şemsiye tutan komutan görevden alındı
Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
2022 yılında askerler ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklar?
2022 yılında askerler ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklar?
ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araç ne kadar ucuzladı
ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araç ne kadar ucuzladı
İBB'den 30 bin TL maaş alan gazeteciler kimler?
İBB'den 30 bin TL maaş alan gazeteciler kimler?
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Memur maaşları açıklandı: Bordroda dikkat çeken detay
Memur maaşları açıklandı: Bordroda dikkat çeken detay
Kimler GSS'den faydalanabilir, SGK açıklama yaptı
Kimler GSS'den faydalanabilir, SGK açıklama yaptı
Faiz indirimlerini bankalar umursamadı, oranlar yüzde 39'ü gördü
Faiz indirimlerini bankalar umursamadı, oranlar yüzde 39'ü gördü
Üniversitede adrese teslim kadro ilanı
Üniversitede adrese teslim kadro ilanı
Başkent'te ihraç 1. sınıf emniyet müdürü ile 19 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Başkent'te ihraç 1. sınıf emniyet müdürü ile 19 şüpheliye FETÖ gözaltısı
Bakan Nebati: Enflasyon Ocak'ta pik yapacak
Bakan Nebati: Enflasyon Ocak'ta pik yapacak
2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik
2023 seçimleri öncesi il ve ilçelerde büyük değişiklik
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcuya tren çarptı

Amasya'da antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut'a tren çarptı. Sağ ayağı ezilen talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Ocak 2022 20:29
Yazdır
Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcuya tren çarptı

Edinilen bilgiye göre, antrenmana giden Amasya İl Özel İdarespor Kulübü futbolcusu Eren Bulut'a sahanın kenarındaki demiryolundan geçtiği esnada makinist Muammer N. yönetimindeki lokomotif çarptı. Raylarla tekerlek arasında sıkışan sağ ayağı ezilen talihsiz çocuğa ilkyardımı, feryadını duyan çevredekiler yaptı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sonrasında da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Makinist ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Elinde öğrencisinin ayakkabısını tutarken yaşananları anlatan antrenör Levent Hırçın, "Antrenmanımız vardı. Sporcularımız maalesef geçmek için demiryolunu kullanıyordu. Öğrencilerimizden biri 'Birisine tren çarptı' dedi. Onun üzerine koşa koşa gittiğimde benim öğrencim olduğunu gördüm. Şok oldum" diye konuştu.

Bölgede üstgeçit olmasına karşın halkın spor tesislerine ve pazar yerine giderken bu alandan geçmeyi sürdürdüğünü anlatan Hızırpaşa Mahallesi Muhtarı Osman Öngül de kapsamlı bir önlem alınmasını istedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Küçük Mustafa hayali kemençesi ve horonuyla sosyal medyayı salladı
Küçük Mustafa hayali kemençesi ve horonuyla sosyal medyayı salladı
Kastamonu'da kamu kurumlarının bulunduğu binadaki yangına müdahale ediliyor
Kastamonu'da kamu kurumlarının bulunduğu binadaki yangına müdahale ediliyor
Ömrünün 67 yılını çömlekçiliğe adayan Salim ustaya, 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülü
Ömrünün 67 yılını çömlekçiliğe adayan Salim ustaya, 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülü
2 kişi başına çuval geçirerek ekmek sandığını çaldı
2 kişi başına çuval geçirerek ekmek sandığını çaldı
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor
Otobüs çarptı, ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı
Otobüs çarptı, ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı

Bu Habere Tepkiniz

Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?
Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
Devlet memurlarının 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı. Bilindiği üzere maaşlara %27,91 oranında zam yapılmıştı.
67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
2021-2022 akademik yılı bahar dönemi lisansüstü öğrenci alım ilanları devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları tarafından yayımlanmaya başlandı.
Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
MEB; özel eğitim sınıfında ders okutan müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinin, bu kapsamda okuttukları derslere bağlı olarak yararlandırılacakları ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!
İçişleri Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen hususi ve hizmet damgalı pasaport formlarında bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla elektronik imzalı belgeleri kabul etmeli!
Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi
Sağlık Bakanlığına kurayla işçi alımında kapsam genişletildi
Sağlık Bakanlığına sınavsız kurayla işçi alımında kapsam genişletildi.
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?
WhatsApp yazışmalarına disiplin cezasına mahkemeler nasıl bakıyor?
Memurların sosyal medya paylaşımlarının hangileri disiplin işlemine konu olabilir?
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Teşkilat 30. Bölüm 2. Fragmanı
Teşkilat 30. Bölüm 2. Fragmanı
Teşkilat dizisi 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 16 Ocak 2022 Pazar akşamı TRT 1'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Araba kirlenmesin diye işçisini bagajda taşıdı
Araba kirlenmesin diye işçisini bagajda taşıdı
ANTALYA Gazipaşa ilçesinde inşaat firması sahibi işçisine yönelik muamelesi ile gündem oldu. Ayakkabı aldığı işçiyi değişim için markete götüren patron, üstü kirli diye çalışanı arabasının bagajına bindirdi. Durumu görenler ise olaya büyük tepki gösterdi.