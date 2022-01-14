Bakan Koca'dan Ardahanlı köylülere 'aşı' teşekkürü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ardahan'da dondurucu soğuğa rağmen köylere Kovid-19 aşı hizmeti ulaştıran sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaşarak, aşılarını yaptıran vatandaşlara teşekkürlerini iletti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ardahan'daki Beşiktaş Köyü'nde yerinde aşılama çalışmalarını yürüten sağlık çalışanları ve vatandaşların görüntülerine yer verdi.
Kar, tipi ve soğuk havanın etkili olduğu bölgelerde araçların çıkamadığı yerlere zaman zaman yürüyerek gitmek zorunda kalan sağlık çalışanlarının çalışmalarının anlatıldığı görüntülerde, aşı olan vatandaşlar da kapılarına kadar gelen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Bakan Koca, bu paylaşımına, "Biz teşekkür ederiz. Bizi böyle güzel karşıladınız ve aşılarınızı yaptırmak istediniz ya. Ardahan'dan köyünüze kar kış hiç engel değil." notunu düştü.
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BİZ TEŞEKKÜR EDERİZ. Bizi böyle güzel karşıladınız ve aşılarınızı yaptırmak istediniz ya! Arhadan'dan köyünüze kar kış hiç engel değil. pic.twitter.com/vx281xl4JEDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 14, 2022
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