Küçük Mustafa hayali kemençesi ve horonuyla sosyal medyayı salladı
Trabzon'da kemençe ve horona merak saran küçük çocuğun görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak : TRT
Eklenme : 14 Ocak 2022 21:59
Trabzon Vakfıkebir'de yaşayan 6 yaşındaki Mustafa Arslan kemençe ve horona merak sardı. Odun parçalarını kemençe gibi kullanıp eğlenen Arslan'ın sosyal medyadaki görüntüleri ilgi gördü.
Sosyal medyada binlerce beğeni alan minik Mustafa, kursa giderek kemençe öğrenmek, büyüyünce de kemençeci olmak istiyor.
Baba Muhammet Arslan, Mustafa'nın çevresinde de ilgi gören bir çocuk haline geldiğini söyledi.
Mustafa, ilk televizyonda duyarak merak sardığı kemençeyi eline alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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