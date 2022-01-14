Seçime katılma yeterliliğine sahip partilerin isimleri belli oldu
Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında, seçime katılacak partilerin isimleri belli oldu. Buna göre, 24 parti seçimlere katılma yeterliliğine sahip.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Ocak 2022 23:05
- Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında, seçime katılacak partilerin isimleri belli oldu. Buna göre, 24 parti seçimlere katılma yeterliliğine sahip.Yüksek Seçim Kurulu'nun ilgili kararı için TIKLAYINIZ Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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