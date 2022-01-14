Müdürü tarafından mobbing uyguladığını ileri süren engelli, aracını ateşe verdi

Silvan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde memur olarak çalışan bedensel engelli Muhammed Gezer, 4 yıl geçici görevlendirmeyle Halk Kütüphanesi'nde gönderildi. Görev süresi biten Gezer, tekrar kurumuna döndü. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şükrü Güzel'in kendisine mobbing uygulandığı iddia eden Gezer, "Kuruma döndükten sonra müdür tarafından psikolojik baskı uygulandı. Soğuk havalarda dışarıda bekletildim" dedi.

Kurumun birçok yerine engelli olduğu için girişinin yasaklandığını ileri süren Gezer, "Benden rahatsız oluyorlarmış. Tekrar geçici görevlendirme talebinde bulundum. Ancak bu kez de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından reddedildi. Hem de tepeden bakılan bir üslup ile. Tekerlekli sandalyeye mahkum olabiliriz. Ancak sizin egolarınıza mahkum olmayacağız. Eğer siz tekerlekli sandalyeden rahatsız olduysanız ben de bu tekerlekli sandalyeyi yakacağım" dedi.

Gezer, yaptığı açıklamanın ardından benzin döktüğü engelli aracını ateşe verdi. Vatandaşların merakla izlediği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

'DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞLAR YAŞANDI'

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şükrü Güzel, "Personelimiz daha önce kendi isteğiyle görevlendirme isteyip başka kurumda 4 yıl görevlendirme ile çalışmıştır. Personelimiz kuruma geldiğinden beri disiplinsiz davranışları ile ilgili problem yaşanmaktadır. Bizim kurumda 3 engelli kardeşimiz daha görev yapmaktadır. Hiç kimseyle problem yaşamadık. Bugün personelimiz yasal olmamasına rağmen kurumun kapısında izinsiz basın açıklamasını yaptıktan sonra engelli aracını yakma suretiyle kurumuzun bünyesinde bulunan anasınıfı öğrencileri mahsur kalmıştır. Gerekli yasal işlemlerimizi başlatmış bulunmaktayız" dedi.