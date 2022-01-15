POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı
Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Ocak 2022 00:02
Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın emeklilik katsayısı ve kesinti oranındaki değişiklik şu şekildedir:
2022 yılı itibariyle Emeklilik hesaplama formülünde kullanılan 0,96 katsayısı 1,08'e çıkarılmıştır. Bu doğrultuda, 2022 yılı sonrasındaki üyelik süreniz 1,08 katsayısı ile çarpılarak emeklilik yardımı tutarınız hesaplanacaktır.
Ayrıca 19.06.2021 tarihinde gerçekleşen 52. Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla, Emekli Esas Aylıklarının %8'i olan kesinti tutarı, 2022 yılı itibariyle %9'a çıkarılmıştır.
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Polis Bakım ve Yardım SandığıMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı
Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
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