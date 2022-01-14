Hırsızlık için girdikleri trafoda akıma kapıldılar

Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Trafoya giren kişinin elektrik akımına kapıldığını belirten vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, trafo içinden kendi imkanlarıyla çıkan M.A'yı yaralı halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A., ambulans ile Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. M.A'nın, trafoya hırsızlık amacıyla girdiği iddia edildi.

TRAFO MERKEZİNE KABLO HIRSIZLIĞI İÇİN GİRDİ; AKIMA KAPILARAK AĞIR YARALANDI

BALIKESİR'de şüpheliler O.E. (22), M.S. (17), A.Ç. (22) ve B.K. (21), kablo hırsızlığı amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Kontrol Şefliği'ne ait trafo merkezine girdi. Şüphelilerden O.E. akıma kapılarak ağır yaralanırken, kaçan 3 şüpheli jandarma tarafından aranıyor.

Balıkesir'de gece yarısı TCDD'ye ait trafo merkezine hırsızlık amacıyla giren şüpheli O.E., M.S., A.Ç. ve B.K., yüksek gerilim bulunan bakır kabloları kesmeye başladı. Şüphelilerden 3'ü kablo dolu çuvalları taşırken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. O.E. ise, kablo keserken yüksek gerilime kapıldı. Elektrik akımına kapılan kişi, arkadaşları tarafından olay yerinden götürüldü.

TCDD Kontrol Şefliği'ne ait trafo merkezine yaşanan arıza nedeniyle gelen teknisyenler, kabloların kesik olduğunu gördü ve durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde incelemede bulunan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), elektrik akımına kapılarak yaralanan O.E.'nin İzmir'de bir hastaneye götürüldüğünü tespit etti. Yaralı O.E.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.