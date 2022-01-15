Meteoroloji 11 ili turuncu, 8 ili sarı kodla uyardı! Yoğun kar yağışı geliyor-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Doğu ve Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Batı Karadeniz'de kar öğlenden sonra bastıracak

Batı Karadeniz'de yer alan Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Kastamonu , Sinop'ta yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayıp, cumartesi akşam saatlerinden yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışının 16 Ocak'ta etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Doğu Karadeniz'de kar yağışı pazartesi gününe kadar sürecek

Doğu Karadeniz'de ki yağışların ise yarın öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerini kara bırakması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışının pazartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Buzlanma ve don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

11 ile tutuncu 8 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'nin internet sitesindeki MeteoUyarı sayfasında ise 11 ile turuncu, 8 ile ise sarı kod ile uyarı yapıldı. Yoğun kar yağışının beklendiği Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak, Bartın, Düzce, Hakkari, Trabzon ve Van turuncu kodla uyarılırken Bitlis, Tunceli, Bingöl, Bolu, Ordu, Samsun, Şırnak ve Karabük sarı kodla uyarıldı. Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Tunceli'ye yapılan uyarıda çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Ege ve Akdeniz için zirai don uyarısı

Öte yandan tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinde yarın günün ilk saatlerinden, 17 Ocak sabahına kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yükseklerde ise kuvvetli zirai don bekleniyor.