Çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaştıkları iddia edilen 9 zanlı tutuklandı
İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sosyal medyada çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 44 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında çocuklara ait müstehcen görüntü paylaşan 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 2'sinin daha önceki benzer bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Ocak'ta İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, doktor, polis, sözleşmeli er adayı ve uzman erbaşın da aralarında bulunduğu 44 şüphelinin tamamı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 kişiden 9'u tutuklanırken, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 7'sinin Kovid-19 nedeniyle karantinada oldukları, sürelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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