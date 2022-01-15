Bilim Kurulu üyesinden rahatlatan açıklama: Omicron çok bulaşacak çabuk gidecek

Hastanede görevli tekniker ile hemşirenin öldüren inatlaşması
Hastanede görevli tekniker ile hemşirenin öldüren inatlaşması
Nafaka problemi üç adımda bitecek
Nafaka problemi üç adımda bitecek
Dört milyon haneye doğal gaz yardımı: En düşük 450 en yüksek 1.150
Dört milyon haneye doğal gaz yardımı: En düşük 450 en yüksek 1.150
69'u muvazzaf 162 kişi FETÖ'den gözaltına alınmıştı, 60'ı tutuklandı
69'u muvazzaf 162 kişi FETÖ'den gözaltına alınmıştı, 60'ı tutuklandı
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
Müdürü tarafından mobbing uyguladığını ileri süren engelli, aracını ateşe verdi
Müdürü tarafından mobbing uyguladığını ileri süren engelli, aracını ateşe verdi
Seçime katılma yeterliliğine sahip partilerin isimleri belli oldu
Seçime katılma yeterliliğine sahip partilerin isimleri belli oldu
Bakanlıktan yeni karantina ve izolasyon uygulama rehberi
Bakanlıktan yeni karantina ve izolasyon uygulama rehberi
KİPTAŞ kurasında 'hile' tartışmasına yol açan yeni görüntü
KİPTAŞ kurasında 'hile' tartışmasına yol açan yeni görüntü
İçişleri Bakanlığı duyurdu: e-Devlet üzerinden yeni hizmet
İçişleri Bakanlığı duyurdu: e-Devlet üzerinden yeni hizmet
Vaka sayıları 67 bine geriledi
Vaka sayıları 67 bine geriledi
Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı
Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı
Kimsesizlere iş bulan imam 'İŞKUR' gibi çalışıyor
Kimsesizlere iş bulan imam 'İŞKUR' gibi çalışıyor
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor
19 ile kar ve çığ uyarısı
19 ile kar ve çığ uyarısı
Asıl soru: Bu öğretmenleri bu zamana kadar kimler korudu?
Asıl soru: Bu öğretmenleri bu zamana kadar kimler korudu?
Görevdeki iki öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Görevdeki iki öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması
Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi yapıldı
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi yapıldı
Sabah Gazetesi: İşten çıkarma yasağı gelecek
Sabah Gazetesi: İşten çıkarma yasağı gelecek
Tacizci profesör hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
Tacizci profesör hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı
'Türkiye oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke haline geldi'
'Türkiye oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke haline geldi'
Yıllarca sahte diplomayla doçentlik yapmıştı, mahkeme tahliye etti
Yıllarca sahte diplomayla doçentlik yapmıştı, mahkeme tahliye etti
Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak
Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak
7 kişiyi öldüren sanığın duruşmasında çıkan arbedede 6 polis yaralandı
7 kişiyi öldüren sanığın duruşmasında çıkan arbedede 6 polis yaralandı
Anıtkabir ziyaretinde Bülent Ersoy'a şemsiye tutan komutan görevden alındı
Anıtkabir ziyaretinde Bülent Ersoy'a şemsiye tutan komutan görevden alındı
Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
2022 yılında askerler ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklar?
2022 yılında askerler ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklar?
ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araç ne kadar ucuzladı
ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araç ne kadar ucuzladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bilim Kurulu üyesinden rahatlatan açıklama: Omicron çok bulaşacak çabuk gidecek

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Omicron'un 'süper bulaştırıcı' olduğunu belirterek "Bu varyant o kadar çabuk bulaşıyor ki, bazı iş yerlerinde herkesin testi pozitif çıkacak" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 15 Ocak 2022 08:15
Yazdır
Bilim Kurulu üyesinden rahatlatan açıklama: Omicron çok bulaşacak çabuk gidecek

Omicron varyantının kuluçka ve bulaştırıcılık seviyesinin kısa süreceğini ancak bu kısa dönemde bütün ülkeyi tehdit altına alacağını söyleyen Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çam Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit "Bazı iş yerlerinde herkesin testi pozitif çıkacak" dedi.

SÜPER BULAŞTIRICI

Güney Afrika'dan dünyaya yayılan Omicron varyantının hayatımızı kısa süreliğine ama ciddi anlamda etkileyeceğini ön gördüklerini belirten Prof. Dr. Yiyit "Omicron'un kuluçka süresi, virüsün önceki dönemlerine göre daha kısa olacak. Bulaştırıcılığı güçlü olsa da bu durum çok uzun bir zamana yayılmayacak. Ama 'süper bulaştırıcı' bir varyant olduğu için bazı iş yerlerinde herkesin Covid-19 olduğunu göreceğiz. Bilim Kurulunun asıl gündemi, salgını hayattan izole olmadan yenmek. Mevcut planımız aşıyı tüm ülkeye yaymak" diye konuştu.

HASTANE YATIŞLARI ARTACAK

Omicron varyantının, Delta varyantından çok daha hızlı bulaştığını hatırlatan Prof. Dr. Yiyit "Omicron toplumsal bağışıklık anlamında belki elimizi güçlendirecek. Çoğumuz hafif atlatacak ama bu salgından ciddi etkilenecekler olma ihtimali yüksek görünüyor. Maalesef artan vakalar sebebiyle yakın zaman içinde hastaneye yatışların artmaya başlaması bekleniyor. Aşıları tam yaptırmamız gerekiyor. Ülkemiz çok başarılı bir aşı sistemi sundu. Lütfen bunu değerlendirelim. Sağlık sistemini, kendimizi, ülkenin ekonomisini korumanın tek yolu aşıdan geçiyor" ifadelerini kullandı.

GEBELER RİSK ALTINDA!

Omicron varyantının en çok gençler arasında yayıldığını biliyoruz. Benzer şekilde Delta varyantında olduğu gibi hamilelerin de yine en çok etkilenen grupta olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Nurettin Yiyit "Özellikle gebeliğin son haftalarında olanlar kendilerini yoğun koruma altına almalı. Gebelerin aşı olmasında en ufak bir risk bulunmuyor. Asıl aşısız olmak gebeler için çok daha büyük bir risk" uyarısında bulundu.

HATIRLATMA DOZU ÖNEMLİ

Aşı takvimine mutlak surette uyulması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yiyit "Bu dönemde kaç doz aşı olduğumuz değil hatırlatma dozlarının yapılması çok önemli. Son aşısının üzerinden 3 ay geçen herkes hatırlatma dozunu olmalı. Hatırlatma dozları farklı türde aşılarla yapılabilir" dedi.

TURKOVAC ELİMİZİ GÜÇLENDİRDİ

Türkiye'nin Covid-19'la ilgili savaşta sistem olarak diğer ülkelere göre ileri seviyede olduğunu belirten Yiğit, "Fiziksel imkanlarımızın oldukça iyi olduğu ortada. Şehir hastaneleri ve pandemi hastaneleri elimizi daha da güçlendirdi. Düzenli olarak artan sayıdaki sağlık çalışanımız diğer bir gücümüz oldu. Dijital sağlık alt yapımız organizasyon gücümüzün alt yapısını oluşturdu. Pandemi yönetiminde son dönemde aşı temin etme başarımız her şeyin önüne geçti. Kendi aşımızı üretmek ayrı bir gücümüz oldu" dedi.

MURAD TAMER

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Nafaka problemi üç adımda bitecek
Nafaka problemi üç adımda bitecek
Omicronlu bir kişi 44 kişiye bulaştırdı
Omicronlu bir kişi 44 kişiye bulaştırdı
Meteoroloji 11 ili turuncu, 8 ili sarı kodla uyardı! Yoğun kar yağışı geliyor-Haritalı
Meteoroloji 11 ili turuncu, 8 ili sarı kodla uyardı! Yoğun kar yağışı geliyor-Haritalı
Atanamayan KPSS birincisi anne: Oğlum, seni neden almadılar? diye soruyor
Atanamayan KPSS birincisi anne: Oğlum, seni neden almadılar? diye soruyor
Müdürü tarafından mobbing uyguladığını ileri süren engelli, aracını ateşe verdi
Müdürü tarafından mobbing uyguladığını ileri süren engelli, aracını ateşe verdi
KİPTAŞ kurasında 'hile' tartışmasına yol açan yeni görüntü
KİPTAŞ kurasında 'hile' tartışmasına yol açan yeni görüntü

Bu Habere Tepkiniz

POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı
Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?
Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
Devlet memurlarının 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı. Bilindiği üzere maaşlara %27,91 oranında zam yapılmıştı.
67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
2021-2022 akademik yılı bahar dönemi lisansüstü öğrenci alım ilanları devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları tarafından yayımlanmaya başlandı.
Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
Özel eğitim sınıfında ders okutan tüm öğretmenlerin ek ders ücretleri artırımlı ödenir mi?
MEB; özel eğitim sınıfında ders okutan müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinin, bu kapsamda okuttukları derslere bağlı olarak yararlandırılacakları ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!
Yeşil pasaporttaki ıslak imza ve mühür dayatması artık kaldırmalı!
İçişleri Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen hususi ve hizmet damgalı pasaport formlarında bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla elektronik imzalı belgeleri kabul etmeli!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Teşkilat 30. Bölüm 2. Fragmanı
Teşkilat 30. Bölüm 2. Fragmanı
Teşkilat dizisi 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 16 Ocak 2022 Pazar akşamı TRT 1'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Büyükşehir'le şifa kapınızda
Büyükşehir'le şifa kapınızda
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak 2010 yılında başlayan Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi hizmeti ile bugüne kadar sisteme kayıtlı 60 bine yakın hastaya toplamda 1 milyon 153 bin 114 sağlık hizmeti verildi.