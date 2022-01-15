Memurun refah payı Meclis'e takıldı

Memur ve memur emeklilerine yüzde 2,5 refah payı verilmesi ve en düşük SGK-Bağ-Kur emeklisinin maaşının 2 bin 500 lira olmasını öngören yasa teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe kaldı. Bu sebeple Ocak maaşlarına yetişmeyen refah payı, yasa çıktıktan sonra maaşlara fark olarak yansıtılacak.

TBMM Genel Kurulunda salı gününden beri görüşmeleri devam eden memur ve memur emeklilerine yüzde 2,5 refah payı verilmesi ve en düşük SGK-Bağ-Kur emeklisinin maaşının 2 bin 500 lira olmasını öngören teklifin yasalaştırılması muhalefetin engeline takıldı.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Genel Kurul'da önceki gece AK Parti, torba teklifte yer alan ve kamuyla iş yapan yüklenicilere fiyat farkı ödenmesine ilişkin madde üzerinde yeni bir değişiklik önergesi verdi. Bu önerge ile TOKİ tarafından 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihale edilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerde, süre uzatımı verilmesi dahil Cumhurbaşkanı tarafından farklı düzenlemeler yapılabileceği öngörüldü. Ancak muhalefet bu önergeye tepki gösterdi. Bu konuda cumhurbaşkanına yetki verilmesinin doğru olmadığını belirten muhalefet temsilcileri, önergenin oylaması sırasında yoklama talebinde bulundu. İki kez yapılan oylamada yeterli sayı bulunmadığı için Genel Kurul kapandı. Görüşmeler, 18 Ocak Salı günü kaldığı yerden devam edecek. Böylece memurların maaşlarını alacağı 15 Ocak'tan önce yasanın çıkarılması hedeflenmesine rağmen, muhalefetin üst üste yoklama talepleri nedeniyle Meclis Genel Kurulunda çoğunluk sağlanamadığı için, kanun teklifinin görüşmeleri ertelenmiş oldu.