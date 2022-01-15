Memurun refah payı Meclis'e takıldı
Memur ve memur emeklilerine yüzde 2,5 refah payı verilmesini öngören kanun teklifinin görüşmeleri, Meclis Genel Kurulunda çoğunluk sağlanamadı-ğı için salı gününe ertelendi.
Memur ve memur emeklilerine yüzde 2,5 refah payı verilmesi ve en düşük SGK-Bağ-Kur emeklisinin maaşının 2 bin 500 lira olmasını öngören yasa teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe kaldı. Bu sebeple Ocak maaşlarına yetişmeyen refah payı, yasa çıktıktan sonra maaşlara fark olarak yansıtılacak.
TBMM Genel Kurulunda salı gününden beri görüşmeleri devam eden memur ve memur emeklilerine yüzde 2,5 refah payı verilmesi ve en düşük SGK-Bağ-Kur emeklisinin maaşının 2 bin 500 lira olmasını öngören teklifin yasalaştırılması muhalefetin engeline takıldı.
MUHALEFETTEN TEPKİ
Genel Kurul'da önceki gece AK Parti, torba teklifte yer alan ve kamuyla iş yapan yüklenicilere fiyat farkı ödenmesine ilişkin madde üzerinde yeni bir değişiklik önergesi verdi. Bu önerge ile TOKİ tarafından 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihale edilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerde, süre uzatımı verilmesi dahil Cumhurbaşkanı tarafından farklı düzenlemeler yapılabileceği öngörüldü. Ancak muhalefet bu önergeye tepki gösterdi. Bu konuda cumhurbaşkanına yetki verilmesinin doğru olmadığını belirten muhalefet temsilcileri, önergenin oylaması sırasında yoklama talebinde bulundu. İki kez yapılan oylamada yeterli sayı bulunmadığı için Genel Kurul kapandı. Görüşmeler, 18 Ocak Salı günü kaldığı yerden devam edecek. Böylece memurların maaşlarını alacağı 15 Ocak'tan önce yasanın çıkarılması hedeflenmesine rağmen, muhalefetin üst üste yoklama talepleri nedeniyle Meclis Genel Kurulunda çoğunluk sağlanamadığı için, kanun teklifinin görüşmeleri ertelenmiş oldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı
Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?
Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak