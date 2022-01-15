Bolu'da LPG istasyonunun yakınında çıkan yangın paniğe neden oldu
Bolu'da LPG istasyonunun yanındaki barakada çıkan yangın paniğe yol açtı. Yaralananın olmadığı yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ocak 2022 09:32
Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'nin girişinde yer alan LPG istasyonunun yanında bulunan barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Barakanın çatısında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangını fark eden istasyon çalışanları, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi, LPG istasyonuna giden yollar kapatıldı.
Yangın, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu istasyona sıçramadan söndürüldü.
Yangında yaralanan olmazken baraka kullanılamaz hale geldi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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