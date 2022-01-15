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Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular

Kadıköy'de, her gün yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide akıl almaz görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde işletme sahibi tarafından çöpe atılan biberlerin tekrar yenilmek üzere çalışan işçilere toplatıldığı görülüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Ocak 2022 09:58
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Kadıköy'de, her gün yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide akıl almaz görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde işletme sahibi tarafından çöpe atılan biberlerin tekrar yenilmek üzere çalışan işçilere toplatıldığı görülüyor. Çalışanların tek tek biberleri ayıkladığı sırada işletme sahibinin ''İsraf oluyor, bunlar ısırılmamış bile, tekrar yıkatacağız. Niye çöpe atalım?'' diye ikazda bulunması dikkat çekti. Görüntüler sonrası Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kadıköy'de yer alan işlek bir caddede hizmet veren tantunicide çekilen görüntüler adeta mide bulandırdı. Restoranda müşterilere servis edilen ancak müşterilerin tabağında bırakıp yemediği biberler, işletme sahibinin isteğiyle, tekrar servis edilmek üzere çalışan işçilere çöpten toplatıldı.

"Niye çöpe atalım"

Olaya ilişkin çekilen görüntülerde işletme sahibi tarafından çalışanların hem azarlandığı hem de çöpe atılan biberleri tek tek ayıkladığı görülüyor. Görüntülerde mekanın işletmecisi, ''Müşteri tabağına elini bile sürmüyor, ısırmıyor, niye çöpe atalım? Yıkayıp koyacağız'' dediği görülüyor.

"Haftalık izinler iptal "

İşletmeci, personeline ise ''Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. Haftalık izinlerinizi de iptal ediyorum'' şeklinde seslendiği duyuluyor.

Gelen şikayetler sonrasında zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı.

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