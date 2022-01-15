Milletvekilleri ilk defa kendi lehlerine de olan bir düzenlemeyi geciktirdi!

İlk defa milletvekilleri kendilerini de doğrudan etkileyen bir kanunu geciktirdiler. Zira kanun teklifine göre memur ve memur emeklilerine ödenecek yüzde 2,5 refah payı doğrudan çalışan milletvekillerinin de maaşını arttrımaktadır.

Ancak tekliften emekli milletvekilleri yararlanamamaktadır. Çünkü emekli milletvekillerinin maaşı Cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirlenmekte olup 2022 yılı artış oranı da yüzde 14,48 olmuştur. Bu nedenledir ki emekli milletvekillerinin maaşının düşük kaldığı için düzenleme yapılması gerektiği yönünde sezenişe varan açıklamalar yapılmıştır.

Sonuç olarak milletvekillerinin de maaşını doğrudan etkilen bir düzenleme ilk defa geciktirilmiş olup, memur ve memur emeklilerine yüzde 2,5 refah payı verilmesi ve en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 2 bin 500 lira olmasını öngören yasa teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe kaldı. Bu sebeple Ocak maaşlarına yetişmeyen refah payı, yasa çıktıktan sonra maaşlara fark olarak yansıtılacak.