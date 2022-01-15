Trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesti kazaya neden olup kaçtı
Küçükçekmece D 100 Karayolu'nda aynı yönde ilerleyen otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Önünü kestiği otomobile arkadan gelen taksinin çarpmasına neden olan sürücü, hafif ticari aracıyla kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 15 Ocak 2022 10:50
Olay, geçen pazartesi günü saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece D 100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Karşılıklı laf atışması sonrası sürücü hafif ticari aracıyla otomobilin önünü kesti.
Akan trafikte durmalarıyla otomobile arkadan gelen taksi çarptı. Kazaya neden olan sürücü, hafif ticari aracıyla kaçtı. Kaza anı ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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