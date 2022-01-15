Cem Küçük: Avrupa'da ekmek 2 euro, biz 30 liraya ekmek mi satıyoruz?

Türkiye'de ekmeğn Avrupa'ya kıyasla ucuz olduğunu anlatmak isterken yaptığı hesaplama ile tepki çeken Cem Küçük, sosyal medyada gündem oldu. Euro ile maaş alınan Avrupa ile lira ile maaş alınan Türkiye'yi aynı para birimi üzerinden kıyaslayan Küçük'e tepki yağdı.

Cem Küçük, yaptığı kıyaslamada "Avrupa'da 1 ekmek ortalama 2 Euro. Biz 30 liraya ekmek mi satıyoruz Türkiye'de? Dünyanın hangi ülkesi doğalgaz, elektriğin yüzde 74'ünü karşılıyor. Bizde doğalgaz, elektrik... ama Avrupa'ya göre ucuz " dedi.

Özel bir televizyon kanalında programa katılan Cem Küçük, ekonomide yaşanan krizle ilgili değerlendirme yaptı. Küçük, programda yaptığı değerlendirmede Avrupa ülkelerinin ekonomisiyle Türkiye'yi kıyasladı.

Almanya'da da ekonomik sıkıntıların olduğunu öne süren Küçük, değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Avrupa'da 1 ekmek ortalama 2 Euro. Biz 30 liraya ekmek mi satıyoruz Türkiye'de? Ben yazın ordaydım. Git gör insanların sıkıntısını, durumunu. Evsiz sayısına bir bak. Tabi ki büyük ekonomi. Tabi ki devasa, parası değerli, alım gücü kuvvetli ama... Dünyanın hangi ülkesi doğalgaz, elektriğin yüzde 74'ünü karşılıyor. Bizde doğalgaz, elektrik... ama Avrupa'ya göre ucuz."