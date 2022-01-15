Ev temizliği için çağırdığı kadına cinsel saldırıda bulundu
Sultangazi'de ev temizliği için çağırdığı kadına cinsel saldırıda bulunup cep telefonunu aldı
SULTANGAZİ'de ev temizliği için çağırdığı Özbekistan uyruklu B.K'ye bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulunduktan sonra cep telefonunu aldığı iddiasıyla tutuklanan inşaat işçisi Ö.E. hakkında "Konutta silahlı yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Ö.E. (32) mağdur B.K'ye (32) sosyal medya uygulaması olan IMO üzerinden ev temizliği yaptırmak amacıyla kendisini Emir diye tanıtarak ulaştı. Temizlik için anlaştığı kadına, whatsapp üzerinden konum atan şüpheli, olay tarihi olan 1 Kasım 2021'de telefonla arayarak yol tarif etti. Mağdur tarif edilen yere gitti ve burada şüpheli Ö.E. mağduru karşılayarak bodrum kattaki bir ikamete indirdi. Temizlik malzemelerini ve daireyi gösterdiği kadının üzerini giyinmek için müsaade istemesinden sonra da şüpheli Ö.E. odayı kapatıp cebinden çıkardığı bıçağı B.K'nin göğsüne dayadı. B.K'den sesini çıkarmamasını isteyen şüpheli, kıyafetlerini de çıkarmasını söyledi.
İddianamede, mağdurun regl olduğunu söylemesi üzerine şüpheli Ö.E'nin oral seks yapmaya zorladığı, daha sonra giyinmesine müsaade ettiği kadının montunun cebindeki telefonu alarak evden çıktığı anlatıldı. Mağdur B.K'nin de evden çıkarak bir markete sığındığı ifade edilen iddianamede, şüphelinin yakalandığı sırada üzerinden olayda kullanılan bıçak ile mağdurun cep telefonunun çıktığı belirtildi.
Şüpheli "iftira" iddiasında bulundu
Olay sonrası yakalanan şüpheli Ö. E. ifadesinde, mağdurun eşiyle inşaat işinde çalışırken karşılaştığını, mağdurun içinde para bulunan cüzdanını aldığını, mağdur B.K'nin karakola gitmemesini söyleyip cüzdanını vereceğini söylemesi üzerine karakola gitmediğini, olay günü de mağdur ile Sultangazi'de görüştüklerini ve mağdurun telefonunu kendisini verdiğini belirterek parasını vermemek için kendisine iftira attığını öne sürdü. Üzerinde çıkan çakı bıçağını ise inşaatta sebze meyve yerken kullandığını iddia eden şüpheli, Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 2 Kasım'da tutuklandı.
Şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçuna ilişkin soruşturma halen devam ederken, "Konutta silahlı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli Ö.E. önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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