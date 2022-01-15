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Türkiye'de geçen yıl 3 bin 200'ün üzerinde çoban sertifika aldı

Eğitimler sayesinde bu işi daha bilinçli öğrenen çobanlarımız daha verimli hale geldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ocak 2022 12:00
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 2021'de 3 bin 200'ün üzerinde çobana sertifika verildiğini bildirdi.

Çelik, AA muhabirine, geçen yılın küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle tarım ve hayvancılık açısından zor geçtiğini söyledi.

Tüm yaşananlara rağmen devletin desteğiyle ayakta olduklarını ifade eden Çelik, "Bu olumsuzluklara rağmen küçükbaş hayvan sayısında ciddi bir artış sağladık. Küçükbaş hayvan sayısını 48 milyondan 57 milyona çıkardık." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim planlamasında, Türkiye nüfusunun her birine bir küçükbaş hayvan düşecek şekilde önerisi olduğunu anlattı.

Bu bağlamda, kırmızı et açığının kapatılmasının yanı sıra sürü yönetiminin de önemine dikkati çeken Çelik, "Bu yıl pandemi dönemi olmasına rağmen yaklaşık 3 bin 200'ün üzerinde çobana sürü yönetimi eğitiminin ardından sertifika verildi. Eğitimler sayesinde bu işi daha bilinçli öğrenen çobanlarımız daha verimli hale geldi." ifadelerini kullandı.

- "Çoban istihdam desteği 5 bin liradan 6 bin liraya çıkarıldı"

Çobanlığın ata mirası ve kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Eskiden çobanın adı anılmazken, mevcut hükümet döneminde binlerce çobanımız il ve ilçe tarım müdürlüklerinde eğitimden geçti, sertifikasını aldı ve istihdam desteği sağlandı. Bu vesileyle çobanlığı saygın bir meslek olarak görüyoruz. Bunun yanında çobanların yaşam koşullarının da iyileştirilmesi yine hükümetimizin ve bakanlığımızın işidir. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin özellikle son bir yılda bizim için yaptığı güzel hizmetleri oldu. Göçer hayvancılıkla ilgili yaşanan sıkıntıların tamamı giderildi. Kayıt altına alınamayan hayvanlar küpelenerek kayıt altına alındı. Sürü büyütme ve yenileme desteği 100 liradan 125 liraya çıkarıldı. Çoban istihdam desteği ise 5 bin liradan 6 bin liraya çıkarıldı."

Çelik, bu yıl küçükbaş hayvan sayısını 75 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

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