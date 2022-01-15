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AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat

- Anayasa Mahkemesi (AYM) İzmir'de açılan 4 iş davasında makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle işçilere toplam 58 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ocak 2022 12:03
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İzmir'de yaşayan 4 işçi, işe iade talebinin yanı sıra kıdem tazminatı ve fazla mesai alacakları için 2015'te dava açtı. Davalar, çeşitli nedenlerden dolayı 6 yıl sonra sonuçlandı.

Davacılar, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle mağdur olduklarını ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini savunarak AYM'ye başvurdu.

AYM, kararında "Somut olayda, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır." tespitinde bulundu. Kararda, ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararlar karşılığında manevi tazminatın başvuruculara ödenmesine hükmedildiği belirtildi.

Aynı konudaki açılan başvuruları birlikte inceleyen AYM, İzmir'deki 2 başvurucuya 12'şer, diğer 2'sine de 17'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

- "Geciken adalet, adalet değildir"

AYM'ye başvuran işçilerin avukatı Selim Balku, AA muhabirine, müvekkili olduğu işçilerden 4'ünün "işe iade" talepleri, "kıdem tazminatı" ve "fazla mesai" alacaklarına ilişkin açtıkları davaların 6 yılda sonuçlandığını söyledi.

İş mahkemelerinde davaların makul sürede sonuçlanmamasının haksızlıklara yol açtığını vurgulayan Balku, şöyle konuştu:

"Geciken adalete adalet değildir diyoruz. Müvekkilim 'Tek celsede bunun biteceğini düşünüyordum. Emekli oldum. 4-5 ay sonra bir ev için pazarlık etmiştim. Alacağım kıdem tazminatı o evin bedelinin yarısıydı.' demişti. Davanın sonunda fark ettik ki aynı daire almış olduğumuz kıdem tazminatı ve faizlerini eklediğimiz zaman yaklaşık olarak o evin yüzde 10'una tekabül ediyor. Diğer başvurumuz da ilginçtir, 8 işçi için başvuru yaptık. 4'ü bir mahkemeye, diğer 4'ü başka mahkemeye düştü. O, 4 dosya 6 ay gibi bir sürede sonuçlandı, 7. ayda paramızı aldık. Diğer 4 dosya hakimin gebe olmasından dolayı 7 yıl boyunca sürdü. Gebelik oldu, çocuk büyüdü, hakime hanımın çocuğu ilkokula başladı. Sonucu bir türlü elde edemedik."

- "4 ayda bitebilecek dava çok uzun sürüyor"

Balku, işe iade ve fazla mesai davalarında müvekkillerinin yaşadığı mağduriyetleri aktararak, şunları kaydetti:

"İşe iade davalarında yasayla belirlenmiş bir süre vardır, 1 ay içerisinde yerel mahkemede, 3 ay içerisinde üst mahkemede, toplam 4 ayda bitebilecek bir dava bugün çok uzun sürüyor. İşçi işe dönmek istiyor, yasaya bakıyoruz '4 ay sonra işe dönebileceksin.' diyoruz ama aradan 4-5 yıl geçiyor. Ortada ne işveren kalıyor ne işçinin işe dönme hevesi. Makul sürede yargılanma hakkının üzerinde durulması gerektiğini düşünüyoruz."

Başvurularının haklı bulunduğu için mutlu olduklarını dile getiren Balku, "17 bin lira tazminata hak kazandık. Yeterli olmayabilir ama bir şeye hükmedilmesi dahi kişiyi tatmin edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Avukat Nesibe Kantar da AYM'nin bu tip durumlarda davanın uzun sürme sebebini araştırdığını, nedenin hakim, kalem, bilirkişi gibi faktörlerden kaynaklandığını görmesi halinde davacının lehine karar verdiğini bildirdi.

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