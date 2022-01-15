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HDP'li Güzel'in 2016'da da terörist Bora ile buluştuğu ortaya çıktı

"Terör örgütüne yardım"dan gözaltına alınan ve 2016'da Semra Güzel'le telefonla irtibat kurduğu belirlenen H.D, Güzel ile PKK'lı Volkan Bora'nın, Adıyaman'ın Akçalı kırsalında buluşmasına yardımcı olduğunu itiraf etti- Semra Güzel'in telefonunun, Adıyaman kırsalında sinyal verdiği, ardından 1 gün boyunca sinyalin kesildiği HTS raporlarında yer aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ocak 2022 12:59
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HDP'li Güzel'in 2016'da da terörist Bora ile buluştuğu ortaya çıktı

- HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terörist Volkan Bora ile 2016'da Adıyaman kırsalında buluştuğu ortaya çıktı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında H.D, örgüte yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. HTS incelemesinde 2016'da cep telefonuyla HDP'li Semra Güzel ile çok sayıda irtibat kurduğu belirlenen H.D, kendisine ait telefonla terörist Volkan Bora'nın Güzel'le görüştüğünü söyledi.

H.D. ifadesinde, tarlada çalıştığı sırada Volkan Bora ile karşılaştığını, sözlüsünü arayacağını söylemesi üzerine Bora'ya kullandığı cep telefonunu verdiğini aktardı. H.D, bulunduğu yerden biraz uzaklaşarak telefonda görüşen terörist Bora'nın daha sonra "Sözlüm Semra ile görüştüm." diyerek cep telefonunu geri verdiğini ve teşekkür ettiğini bildirdi.

Bu olaydan yaklaşık 10 gün sonra tarlada çalıştığı sırada iki örgüt mensubuyla yanına gelen terörist Bora'nın sözlüsüyle görüşeceğini belirterek telefonunu istediğini aktaran H.D, terörist Volkan Bora'nın ikinci görüşmeden 15 gün sonra ise kendi evine geldiğini ve telefonunu istediğini anlattı.

H.D, Bora'nın "Semra gelse beni Adıyaman'a götürür müsün?" diye sorduğunu, riskli olduğunu belirterek, bunu kabul etmediğini söyledi.

- Güzel'in Bora ile buluşması

H.D, PKK'lı Volkan Bora'nın yaklaşık bir hafta sonra kendisiyle yeniden irtibat kurduğunu ve Adıyaman'a gelecek Semra Güzel'i kırsal bölgeye getirmesini istediğini söylediğini ve bu sırada Güzel'le telefonda görüştüğünü kaydetti.

Bu görüşmede Adıyaman'da buluşma yeri ve saati belirlendiğini dile getiren H.D, daha sonra belirlenen günde Semra Güzel'i buluşma noktasından alarak terörist Bora'nın istediği bölgeye götürdüğünü belirtti.

H.D, terörist Volkan Bora'nın "Yarın aynı saatte gel Semra'yı götür." dediğini bildirdi.

Güzel'i, Bora ile kırsal bölgede bıraktığını anlatan H.D, bir gün sonra Güzel'i bıraktığı bölgeden alarak Adıyaman'a götürdüğünü söyledi.

- Şifre: "Koçero gülü"

H.D, ifadesinde, "Bu buluşmadan bir hafta sonra Volkan Bora, bir örgüt mensubuyla yanıma gelerek bir not vereceğini ve bu notu Diyarbakır'da Semra Güzel'in çalıştığı hastaneye götürmem gerektiğini söyledi. Volkan Bora, notu teslim ederek "Koçero gülü, dememi istedi, bunun kendi aralarındaki şifre olduğunu söyledi. Diyarbakır'da Güzel'in çalıştığı hastaneye giderek notu teslim ettim." dedi.

Yapılan incelemeler ve HTS kayıtları da H.D'nin bu beyanlarını doğruladı. Arama ve sinyal kayıtlarını içeren HTS raporlarına göre, Güzel iki kez Adıyaman'a gitti. İlk gidiş tarihi 21 Mayıs 2016'da 7 kez H.D. ile telefon irtibatı kuran Güzel'in telefonu son olarak akşam saatlerinde, terörist Bora'nın 2017'de etkisiz hale getirildiği Akçalı kırsalında sinyal verdi ve 22 Mayıs 2016 akşam saatlerine kadar herhangi bir baz istasyonundan sinyal alınmadı.

Güzel, 5 Haziran 2016'da da Adıyaman'a gitti.

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Cep telefonu sinyali akşam saatlerinde kesildi, 6 Haziran 2016 akşam saatine kadar hiçbir baz istasyonundan sinyal alınmadı. Güzel, 5 Haziran 2016'da da H.D. ile 11 kez telefonla iletişim kurdu.

HDP'li Semra Güzel, terörist Volkan Bora ile PKK kampındaki fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından HDP resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Bora'nın sözlüsü olduğunu belirtmişti.

Güzel, "2013-2015 yılları arasında başlatılan çözüm ve barış sürecinin olumlu havası içerisinde çocuklarını, annelerini, babalarını ve sevdiklerini görmeye çalışan birçok kişi gibi ben de Volkan Bora'ya ulaşmaya çalıştım. Bahsi geçen bölgeye gittiğimde iki kadın tarafından karşılandım. Bana güvenlik koşulları nedeniyle kendi kıyafetlerinden giymem gerektiği söylendi. Bir süre bekledikten sonra orada olduğunu öğrendim ve görüştük. İşte basına servis edilen fotoğraflar bu görüşmeye ait fotoğraflardır." açıklamasında bulunmuştu.

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