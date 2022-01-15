81 il valiliğine yazı: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
81 il valiliğine yazı: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
'Hukuk'ta kaliteyi arttırmak için 'devam zorunluluğu' getirilmeli'
'Hukuk'ta kaliteyi arttırmak için 'devam zorunluluğu' getirilmeli'
THY: İç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğu kaldırıldı
THY: İç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğu kaldırıldı
HDP'li Güzel'in 2016'da da terörist Bora ile buluştuğu ortaya çıktı
HDP'li Güzel'in 2016'da da terörist Bora ile buluştuğu ortaya çıktı
Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 3 zanlı yakalandı
Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 3 zanlı yakalandı
İran Cumhurbaşkanı'nın kızı: İran, İsrail'den daha fazla Müslüman öldürdü!
İran Cumhurbaşkanı'nın kızı: İran, İsrail'den daha fazla Müslüman öldürdü!
Milletvekilleri ilk defa kendi lehlerine de olan bir düzenlemeyi geciktirdi!
Milletvekilleri ilk defa kendi lehlerine de olan bir düzenlemeyi geciktirdi!
Bakan Akar: Hesabı soruldu, 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Hesabı soruldu, 44 terörist etkisiz hale getirildi
Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular
Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular
Memurun refah payı Meclis'e takıldı
Memurun refah payı Meclis'e takıldı
Hastanede görevli tekniker ile hemşirenin öldüren inatlaşması
Hastanede görevli tekniker ile hemşirenin öldüren inatlaşması
Nafaka problemi üç adımda bitecek
Nafaka problemi üç adımda bitecek
Dört milyon haneye doğal gaz yardımı: En düşük 450 en yüksek 1.150
Dört milyon haneye doğal gaz yardımı: En düşük 450 en yüksek 1.150
69'u muvazzaf 162 kişi FETÖ'den gözaltına alınmıştı, 60'ı tutuklandı
69'u muvazzaf 162 kişi FETÖ'den gözaltına alınmıştı, 60'ı tutuklandı
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
Müdürü tarafından mobbing uyguladığını ileri süren engelli, aracını ateşe verdi
Müdürü tarafından mobbing uyguladığını ileri süren engelli, aracını ateşe verdi
Seçime katılma yeterliliğine sahip partilerin isimleri belli oldu
Seçime katılma yeterliliğine sahip partilerin isimleri belli oldu
Bakanlıktan yeni karantina ve izolasyon uygulama rehberi
Bakanlıktan yeni karantina ve izolasyon uygulama rehberi
KİPTAŞ kurasında 'hile' tartışmasına yol açan yeni görüntü
KİPTAŞ kurasında 'hile' tartışmasına yol açan yeni görüntü
İçişleri Bakanlığı duyurdu: e-Devlet üzerinden yeni hizmet
İçişleri Bakanlığı duyurdu: e-Devlet üzerinden yeni hizmet
Vaka sayıları 67 bine geriledi
Vaka sayıları 67 bine geriledi
Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı
Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı
Kimsesizlere iş bulan imam 'İŞKUR' gibi çalışıyor
Kimsesizlere iş bulan imam 'İŞKUR' gibi çalışıyor
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor
19 ile kar ve çığ uyarısı
19 ile kar ve çığ uyarısı
Asıl soru: Bu öğretmenleri bu zamana kadar kimler korudu?
Asıl soru: Bu öğretmenleri bu zamana kadar kimler korudu?
Görevdeki iki öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Görevdeki iki öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması
Elazığ Valiliğinden Enes Kara açıklaması
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi yapıldı
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi yapıldı
Sabah Gazetesi: İşten çıkarma yasağı gelecek
Sabah Gazetesi: İşten çıkarma yasağı gelecek
Ana sayfaHaberler Eğitim

'Hukuk'ta kaliteyi arttırmak için 'devam zorunluluğu' getirilmeli'

Cumhur Şahin: Eğitimin kalitesini artırmak istiyorsak, devam zorunluluğunu getirip, ikinci öğretimleri kapatıp, öğrenci sayısını da azaltmamız gerekiyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ocak 2022 13:28
Yazdır
'Hukuk'ta kaliteyi arttırmak için 'devam zorunluluğu' getirilmeli'

- Adalet Bakanlığınca düzenlenen Hukuk Eğitimi Sempozyumu'nun kapanışında üniversitelerden uzman akademisyenler, hukuk fakültelerinde yabancı dil eğitimine ağırlık verilmesi, devam zorunluluğunun getirilmesi gibi önerilerini paylaştı.

Bakanlıkça Ankara'da bir otelde düzenlenen Hukuk Eğitimi Sempozyumu'nun son oturumunda "Hukuk Eğitiminde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konusu uzman hukukçular tarafından ele alındı.

Başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. D. Yavuz Atar'ın üstlendiği oturuma, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Prof. Dr. Cumhur Şahin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Refik Korkusuz, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Süleyman Üstün ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Muhammed Fatih Uşan katıldı.

HSK Üyesi Prof. Dr. Şahin, eğitim sisteminde kalitenin artırılması için öğrenci sayısının azaltılması ve üniversite sınavı haricinde hukuk fakülteleri için ayrı bir sınav uygulamasının düşünülmesi önerisinde bulundu.

- "Hukuk dili Türkiye ve dünya için yabancı dil olmaktan çıktı"

Devlet, vakıf ve özel üniversiteler olmak üzere belirli bir kalite standardının yakalanması için tüm hukuk fakültelerinde zorunlu ortak derslerin belirlenerek müfredatın oluşturulması gerektiğini belirten Şahin, ayrıca her fakültenin kendine özgü derslerinin de olması gerektiğini söyledi.

Hukuk fakültelerinde hazırlık sınıfı oluşturularak yabancı dil eğitiminin de verilmesinin büyük önem arz ettiğini anlatan Şahin, "Hukuk dili artık Türkiye ve dünya için yabancı dil olmaktan çıktı. Yani olmazsa olmaz diye sayacağımız bir dil. Onun üstüne artık Almanca, Fransızca, İtalyanca veya başka bir dil olur, İngilizce artı yabancı bir dili daha öğretecek şekilde eğitim vermemiz lazım." dedi.

Prof. Dr. Şahin, eğitim sistemi içinde akademisyenlerin rolünün büyük olduğunu ve akademisyen eğitimine de önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

- "Hukuk fakültesi eğitimi için 4 yıllık süre yeterli"

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özen de nitelikli öğrenci ve öğretim üyelerinin eğitim sistemindeki kaliteyi arttıracağına inandığını belirterek, fiziki şartları yetersiz ve öğretim üyesi eksik olan üniversitelerde eğitimin kaliteli olmayacağını vurguladı.

Hukuk fakültesi eğitimi için 4 yıllık eğitim süresinin yeterli olduğunu düşündüğünü anlatan Özen, eğitim süresinin artırılmasının farklı problemleri beraberinde getireceğini dile getirdi.

- "Hukuk kliniklerimiz başarılı bir şekilde sürüyor"

Prof. Dr. Özen, salgın sürecinde eğitimin dijitalleşmesinin öneminin herkes tarafından anlaşıldığına işaret ederek, öğrenci odaklı aktif bir eğitimin şartlarının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Ankara Üniversitesi'nde devam eden hukuk klinikleri çalışmalarının öğrencilerin eğitimlerine büyük katkı sağladığını aktaran Özen, "Hukuk kliniklerimiz başarılı bir şekilde sürüyor. Özellikle dezavantajlı gruplara ulaşabilmek için öğrencilerimizi ceza infaz kurumlarına gönderiyoruz. Yine bazen taciz veya cinsel suçların mağdurlarına ilişkin destek yardımları yapıyoruz." ifadesini kullandı.

KAPAT [X]

Prof. Dr. Özen, Adalet Bakanlığınca verilen eğitimlerin de çok önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi ise hukuk eğitimi veren kadronun yabancı dil bilmesi zorunluluğu olduğunu belirterek, devlet üniversitelerinde bu imkanın sunulduğunu dile getirdi.

Ekmekçi, Hukuk fakültesi sayısının çok olmasının standartları düşürdüğünü ve bunun sadece Adalet Bakanlığı değil birçok kurumun sorunu olduğunun altını çizdi.

- "Hukuk alanındaki uluslararası gelişmeler yakından izlenmeli"

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Korkusuz, hukuk alanındaki uluslararası gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.

Korkusuz, "Özel hukukta çalışacaklar için belki uluslararası sözleşmeler hukukuna biraz daha yönlendirmek gerekebilir. Avrupa Birliğindeki gelişmeler Amerikan hukukundaki gelişmeler takip edilebilir. Biz Anglosakson ülkesi değiliz. Ama dünyadaki ticari ilişkilerin yüzde 80'i Anglosaksonların belirlediği ilkeler üzerinden gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Devam zorunluluğu getirilmeli"

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Üstün, sempozyum çıktılarının hukuk eğitiminin kalitesinin arttırılması için ilgili kurumlarca değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Fakültelerde devam zorunluluğu ve öğrenci sayısının makul sayıda olmasının eğitim kalitesini etkileyeceğine dikkati çeken Üstün, "Eğitimin kalitesini arttırmak istiyorsak, devam zorunluluğunu getirip, ikinci öğretimleri kapatıp, öğrenci sayısını da azaltmamız gerekiyor. Adalet eğitiminden sonra hukuk eğitimi vermek çok daha mantıklı olabilecek." şeklinde konuştu.

- "Hukuk yeniliğe açık olmalı"

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyeliği görevini de yürüten Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Uşan ise hukuktaki teknolojik yeniliklerle yeni bir döneme girildiğini anlattı.

Hukukun klasik anlayışı sürdürmesinin yanı sıra yeniliğe de açık olması gerektiğini aktaran Uşan, "Hukuk eğitimi uzunca zamandır konuşuluyor ama artık buna ilişkin olarak YÖK'ün, baroların, Bakanlıkla beraber oturup yeni bir şey yapmaktan ziyade mevcudu iyileştirme konusunda bir şeyler yapması gerektiği kanaatindeyim." dedi.

- "Hukuk Fakülteleri Dekanları Konseyi kurulmalı"

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar da konuşmasında Adalet Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen sempozyumun kitaplaştırılmasının hukuk eğitimine yapacağı katkılar hakkında görüşlerini paylaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e hukuk eğitimi ile ilgili kalitenin artırılması ve hukuk fakültelerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Atar, Hukuk Fakülteleri Dekanları Konseyi kurulması için de çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi.

Atar, "Sempozyumdan sonra bütün bu birikimler nasıl hayata geçilir denilirse hukuk fakülteleri için konsey kurulur. YÖK'de örnekleri var. Konseyin içinden İcra Kurulu Komitesinin oluşturulması ilk atılacak adım olabilir." diye konuştu.

Prof. Dr. Atar, ayrıca Türkiye'de hukuk fakültesi sayısının üstünde olduğunu, hukuk fakültesi eğitimlerinin büyükşehirler üzerinden yürütülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
MEB'den ortaokul ve lise öğrencilerine 81 ilde değerlendirme sınavı
MEB'den ortaokul ve lise öğrencilerine 81 ilde değerlendirme sınavı
Hukukçular, hukuk eğitimini sempozyumda değerlendirdi
Hukukçular, hukuk eğitimini sempozyumda değerlendirdi
Türkiye onu tek nefeste 81 ili sayarken tanıdı...O öğretmen konuştu
Türkiye onu tek nefeste 81 ili sayarken tanıdı...O öğretmen konuştu
Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı
Türkiye'nin ilk 'maden lisesi' açıldı
'Yapamazsın' diyenlere inat motor bölümüne kayıt yaptıran ilk kız öğrenci oldu
'Yapamazsın' diyenlere inat motor bölümüne kayıt yaptıran ilk kız öğrenci oldu
BİLSEM 6. sınıf öğrencisi matematikte dünya birincisi
BİLSEM 6. sınıf öğrencisi matematikte dünya birincisi

Bu Habere Tepkiniz

'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?
'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?
Amiri tarafından 'düşük sicil' notu verilen polis memuru AYM'den eli boş döndü!
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı
Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?
Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
Devlet memurlarının 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı. Bilindiği üzere maaşlara %27,91 oranında zam yapılmıştı.
67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
67 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
2021-2022 akademik yılı bahar dönemi lisansüstü öğrenci alım ilanları devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları tarafından yayımlanmaya başlandı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat
AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat
Anayasa Mahkemesi, (AYM) İzmir'de 2015'te açılan ve 6 yılda sonuçlanan 4 iş davasında "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiği gerekçesiyle 2 davada 17'şer, diğer 2 davada ise 12'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Bursa itfaiyesi 19 bin olaya müdahale etti
Bursa itfaiyesi 19 bin olaya müdahale etti
Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 2021 yılında il genelinde 9166?sı yangın, 9669?u arama kurtarma ve 329?u diğer itfaiye olayları olmak üzere toplam 19 bin 164 olaya müdahale etti.