Cumhurbaşkanı Erdoğan: 250 milyon dolarlık kağıt ithalatı bitecek!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde konuştuğu Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'nın 250 milyon dolarlık kağır ithalatını sonlandıracağını söyledi. Erdoğan Aydın'da kağıt fabrikası açılış töreninde konuştu
Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Kağıt insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir. Kağıt üretimi sosyal ve kültürel katkılarının yanında ekonomik olarak büyük bir değer oluşturuyor.
Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz.
(Batı Kipaş Kağıt Fabrikası) Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek.
Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir. Kağıt endüstrisini taşıdığı önem nedeniyle stratejik sektör olarak görüyoruz.
Türkiye'nin üretim gücünden, sanayisinden haberi olmayan tatlı su siyasetçilerini kendi cahillikleriyle baş başa bırakıyorum.
Türkiye'yi hak ettiği yere getireceğiz. Açılışını yaptığımız bu muazzam tesisin vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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