Prof.Ceyhan: Vaka sayılarını tespit edemeyeceğiz!
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşısızlara yönelik test şartı kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bu resmen 'Kaç kişi ölürse ölsün, Omicron ne kadar yayılırsa yayılsın' demektir" sözlerini kullanan Ceyhan, "Bugün açıklanan bu karar, hiçbir şekilde bilimsel olarak kabul edilebilecek bir karar değil" diye konuştu.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda genelge yürürlükten kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.
Buna göre aşısızlara getirilen PCR testi zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Böylece, seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullara yönelik test zorunluluğu kalkmış oldu. Bundan böyle aşı yaptırmayan kişiler konser, sinema vb. etkinliklere test yaptırmadan girebilecek.
MEHMET CEYHAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ
Kararın duyurulmasının ardından,
Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, söz konusu gelişmeyi eleştirdi.
"Bunu bilimsel anlamda yorumlamak çok zor" diyen Ceyhan, "Sürü bağışıklığı denen şeye güvenilmeyeceğini herkes biliyor artık. Benim gördüğüm, bu kararlar bir hedef konarak alınmış kararlar değil" diye konuştu.
"HERHALDE PCR TESTİ KAPASİTESİNİN SONUNA GELİNDİ"
Ceyhan, kararı şu sözlerle eleştirdi:
"Anladığım kadarıyla PCR testi kapasitesinin sonuna gelindi, vaka sayıları da test yaptıkça artıyor. Artık bu noktaya geldik. Normalde, bunu bu şekilde uygulamayan ülkeler vardı. Ama aşı şartı koyuyorlardı. Dünyada, Omicron'un bu kada hızlı yayılmasına karşın tedbirleri gevşeten tek ülkeyiz."
Şu an test yapsak kesinlikle vaka sayısı 200 binin üstüne çıkar ama biz belli ki bu şekilde 60-70 binde tutacağız."
"VAKA SAYILARINI TESPİT EDMEYECEĞİZ"
"Bunun sonucunda olacak şey açık. Vaka sayıları çok artacak ama biz bunu tespit edemeyeceğiz" diye konuşan Ceyhan, "Çünkü öyle kararlar alındı ki... Zaten siz salgının en başında açıklanan kararlarla bu işi götürürseniz olmaz" ifadelerini kullandı.
"BU RESMEN 'KAÇ KİŞİ ÖLÜRSE ÖLSÜN' DEMEK"
Ceyhan, sözlerini şöyle noktaladı:
"Bu şu demek, 'Biz nadir nest yapacağız, vakaları tespit etmeyeceğiz.' Ama bugün açıklanan bu karar, hiçbir şekilde bilimsel olarak kabul edilebilecek bir karar değil. Bu resmen 'Kaç kişi ölürse ölsün, Omicron ne kadar yayılırsa yayılsın' demekten başka bir şey değil."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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