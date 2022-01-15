Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gökbel Barajı, 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, ADÜ Hastane Ek Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Son bir kaç yıldır ekonomimizi hedef aldılar. Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz ardından siyasi ve sosyal kaos çıkarmak için sayısız denemede bulundular. Aldığımız tedbirlerle yurtdışından Türkiye'ye yapılan saldırılarda kullanılan araçları etkisiz hale getirdik. Kura endeksli Türk Lirası dedik tüm oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız... Başaramayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar;

* Aydın'a olan sevgimizi 20 yıldır bu şehre yaptığımız hizmetlerle ispatladık. Bugün de Aydın ziyaretimizi yapımı tamamlanan 1 milyar 353 milyon liralık eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaparak taçlandırmak istedik. Eğitimde çeşitli ilçelerimizde inşa edilen anaokulundan liseye kadar 11 okulumuzun üniversitemizin hastane ek binalarımızın resmi açılışlarını yapıyoruz.

* 4400 yatak kapasiteli 2 öğrenci yurdunu, 6 spor salonunu bugün hizmete açıyoruz. Çeşitli ilçelerimize kazandırdığımız sağlık merkezlerimizin resmi açılışlarını da yapıyoruz. Çevre ve Şehircilikte TOKİ'nin 206 konutluk projesinin açılışını yapıyoruz. Gökbel Barajı'nı tarımsal destekleme, gıda tesisi hibe projelerini de bugün hizmete alıyoruz.

* Çok sayıda sosyal tesisi, altyapı yatırımlarını, Aydın OSB atık tesisini ve diğer kurumlarımızın şehrimize kazandırdığı yatırımları resmen hizmete açıyoruz. Gelmeden önce açtığımız fabrikamızın ilk etabının yatırım tutarı 550 milyon Dolar, 2. etabı ise 450 milyon dolar... Bu da bitince Aydın Söke'ye kazandıracağız.

"SAVUNMA VE KALKINMA HAMLELERİMİZİN ÖNÜ CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA SİNSİ PLANLARLA KESİLDİ"

* Bay Kemal ne yapacak ona da bir şey kalması lazım. Ülkemizin milletimizin için boş tartışmalara, yalan ve iftira üzerine kurulu polemiklere terör örgütleriyle yol yürüyen siyasetçilere değil bu tür eserlere hizmetlere ihtiyacı vardır. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri... Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserlerimizde hizmetlerimizde konuşmaya övünmeye devam edeceğiz.

* İnsanımıza iş, aş sağlayacağız. Geleceğe güvenle bakmasını temin edecek her gayretin yanındayız. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin kalkınma şehrin Aydın'da hasbihal yapalım mı? Dertleşelim mi? Haziran 2023'te bu işi Aydın'da bitirelim.

* Türkiye son 2 asrını istikrar mücadeleleriyle geçirmiştir. Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. İnsanlarımızın demokrasi ve özgürlük talepleri darbelerle tıkanmıştır. Bu kayıpların maliyeti çok ağır olmuştur. Ebedi yurdumuzun köyleri ilçeleri altyapılardan mahrum kalmıştır. Bir avuç toprağı eken insanımız şehirlere hatta kendini yurtdışına atmıştır.

* Menderes'e son nefesini verdiren darbeciler de, tek parti faşisti artıkları da ya hiç hatırlanmıyor ya da lanetle anılıyor. Bugünün CHP'si o günün bedelini ödemesi gereken atıklardır. Aydın bu CHP'ye prim vermemeli. 2023'te Aydın inanıyorum ki CHP'ye faturayı çok ağır kesmelidir. Menderes mektubunda da belirttiği gibi ölüsünde bile onları silip süpürmüştür.

"ÜLKEMİZİN KALKINMASINI ENGELLEYEN ZİHNİYET NE YAPARSA YAPSIN BUGÜN DE KENDİNİ BELLİ EDİYOR"

* Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde son 20 yılda attığımız her adımda Menderes'i yad etmemizin sebebi bu onurlu duruşudur. Ülkemizin kalkınmasını engelleyen zihniyet bu günde kendini belli ediyor. Ne diyorlar Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak diyorlar. Ey... CHP'nin atıkları biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerken çıktık. Bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız.

* CHP'yi kuşatan zihniyet her fırsatta ülkesini dışarıya şikayet etmeyi siyaset kisvesi altında sürdürüyor. Ülkenin bir adım ileriye gitmesi için gündeme getirdikleri tek projeleri yokken, ülkelerin yönetimine talipmiş. Şu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var? Dikili bir ağaçları var mı?

* Şimdiden 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. İttifakın bir tarafına milletvekilleri teröristlerle oynaşan partiyi diğer tarafına şehit yakınlarına küfreden milletvekillerini baş tacı yapan sözde milliyetçi partiyi almışlar, arkalarına kırık dökük kim varsa takmışlar, nereden geliyorsunuz diye sorsanız... Kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar, istikameti sorsanız... Kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar... Ne yapacaksınız deseniz kimseden ses çıkmaz böyle bir hazırlıkları yok.

"KURA ENDEKSLİ TÜRK LİRASI DEDİK TÜM OYUNLARI BOZULDU"

* 1970'lerde, 1990'larda aynı kabusu yaşadık. Toplum hafızamız bu kabusları unutmadı. Bu kabuslara döndürmeye çalışanların eline bırakmayacağız. Hangi oyunları bozduğumuzu en iyi sizler biliyorsunuz. Ekonomide ilk 10'a gireceğiz. Altyapı imkanları olmayan Türkiye için her yolu deniyorlar. Tek gayeleri bizi 2023 hedefinden vazgeçirmektir.

* Son bir kaç yıldır ekonomimizi hedef aldılar. Döviz Kuru üzerinden önce ekonomik kriz ardından siyasi ve sosyal kaos çıkarmak için sayısız denemede bulundular. Aldığımız tedbirlerle yurtdışından Türkiye'ye yapılan saldırılarda kullanılan araçları etkisiz hale getirdik. Kura endeksli Türk Lirası dedik tüm oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız...

* 325 milyar 326 milyon dolar ihracat yaptık. Onlara rağmen yaptık. Engellemelerine rağmen yaptık. Bu defa inşallah bu rakam 250 milyara doğru çıkacak. Bunu biz yaparız. Her oranda yaptığımız yüksek oranlı maaş artışlarıyla insanımızı rahatlattık. Memurlarımızı emeklilerimizi rahatlattık mı? Asgari ücreti hiç düşünmedikleri seviyeye çıkardık mı... Her kesimden vatandaşlarımızı enflasyon karşısında korumayı sürdüreceğiz.

* Türkiye Ekonomi Modeli diye adlandırdığımız programımızın kazanımları görünmeye başladı. İhracatta 2021'i 225 milyar dolar üzerinde tamamladık. Sanayicilerimiz harıl harıl çalışıyor. İstihdam da artışla 30 milyon sınırına dayandık. Hiçbir insanımızı gelecek kaygısına sürüklememek için çalıştık.

* ABD'ye bak enflasyon felaket, Avrupa aynı... Aradığınız gıda ürünlerini bulamıyorsunuz. Turizmde hedef 35 milyar dolar.