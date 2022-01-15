Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? 2022 zamlı emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Emeklilerin zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını ne zaman alacak? Peki, hafta sonu emekli maaşı yatar mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, emekli ve memur maaşının açıklanmasının hemen sonrasında zamlı maaşların ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı.
Maaşların yatacağı tarih kesinleşirken SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farklarını da farklı tarihlerde alacakları ortaya çıktı. En düşük emekli maaşı ise 2500 TL oldu.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK emeklileri zamlı maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında alacak. Ayrıca memur emeklileri ek olarak yüzde 2.5'luk zamdan yararlanacak.
2022'nin Ocak ve Haziran döneminde uygulanmak üzere SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 25.47 zam yapılacak.Emekli maaşlarının ödeme günlerinin hafta sonu veya resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda maaşlar aynı günde yatacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammının yüzde 7.5'e yükseltildiğini belirtti. Böylece memur maaşlarına yüzde 30.5 zam yapıldı. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 yükselecek.
HAFTA SONU EMEKLİ MAAŞI YATAR MI?
1 Ocak itibariyle ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın normal ödeme gününde yani zamanında ödenecek, yani tatil günlerinde de artık ödeme yapılacakMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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