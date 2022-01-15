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AYM üyeliği için üç isim belli oldu

83 baro başkanı, AYM'ye seçilecek üye için TBMM'ye önereceği isimleri seçti: Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan ve Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ocak 2022 18:19
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AYM üyeliği için üç isim belli oldu

Türkiye Barolar Birliği, (TBB) Anayasa Mahkemesi üyeliği için 32 aday adayı arasından 3 ismi bugün yapacağı seçimle belirledi.

Afyonkarahisar Baro Başkanı olarak görev yaparken 2010 yılında TBMM tarafından AYM üyeliğine seçilen Celal Mümtaz Akıncı, yaş haddinden dolayı 31 Ocak 2022 tarihinde emekliye ayrılacak.

AYM üyeliğine aday belirlemek için 83 baro başkanının oy kullandığı seçimlerde TBMM'ye sunulacak 3 isim belli oldu. AYM üyeliği seçimlerinde Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya haricinde 82 baro başkanı oy kullandı.

Baro başkanları tarafından yapılan oylamada, en çok oyu alan ilk üç aday Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan ile Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan oldu.

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