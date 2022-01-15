Erdoğan: Menderes milletimizin gönlünde taht kurmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ne diyor o güzel Aydın türküsü: 'Yar yoluna gideyim, beni aşka düşüren gül yüzünü göreyim.' İşte biz de bugün sizin gül yüzünüzü görmeye geldik.
Biz bu şehri seviyoruz, biz bu şehrin görenleri meftun eden güzelliğini seviyoruz, her şeyden öte biz bu şehrin insanlarını seviyoruz.
AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantımızın şehrimiz, partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.
Aydın'ın bizim kalbimizde müstesna bir yeri var. Aydın, merhum Adnan Menderes gibi vatan millet sevdalısı bir lideri Türk siyasetine kazandırmış bir kenttir. Merhum başbakanımızı kendi memleketinde şükranla, özlemle yad ediyoruz.
İmam hatip okulları ilk kez onun döneminde açıldı. Ezan-ı Muhammedi aslına uygun şekilde ilk kez onun döneminde okundu. 10 yıl süren başbakanlığı döneminde Menderes milletimizin gönlünde taht kurmuştur.
Bu cinayetin failleri aradan geçen 60 seneye rağmen nefretle hatırlanıyor. Ey CHP! Bunun bedelini ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceksiniz.
Dünya değişti, Türkiye değişti, her şey değişti ama CHP'nin siyaset anlayışı değişmedi. Darbeye giden yolların taşlarını döşeyen CHP, bugün de milletimizi kutuplaştırmaya çalışıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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