Bakan Koca: 112 her an, her yerdedir!
Bakan Koca: 112 her an, her yerdedir!
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Prof.Ceyhan: Vaka sayılarını tespit edemeyeceğiz!
Prof.Ceyhan: Vaka sayılarını tespit edemeyeceğiz!
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sonuç açıklaması
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sonuç açıklaması
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
Son 24 saatte 63 bin 967 vaka, 177 can kaybı
Son 24 saatte 63 bin 967 vaka, 177 can kaybı
'Doğalgaz fatura desteği' ayrıntıları belli oldu
'Doğalgaz fatura desteği' ayrıntıları belli oldu
Sağlık- Sen Genel Başkanı Durmuş'tan maaş açıklaması
Sağlık- Sen Genel Başkanı Durmuş'tan maaş açıklaması
Erdoğan: Çanlar Bay Kemal için çalıyor
Erdoğan: Çanlar Bay Kemal için çalıyor
TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü kapandı
TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü kapandı
'İşsizim açım' demişti... Sürü sahibi olduğu ortaya çıktı
'İşsizim açım' demişti... Sürü sahibi olduğu ortaya çıktı
Üzeri kirli işçisini otomobilinin bagajında taşıyan kişiye 1665 lira ceza
Üzeri kirli işçisini otomobilinin bagajında taşıyan kişiye 1665 lira ceza
TCDD'den PCR testi açıklaması
TCDD'den PCR testi açıklaması
Kur korumalı TL mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı
Kur korumalı TL mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı
81 il valiliğine yazı: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
81 il valiliğine yazı: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
'Hukuk'ta kaliteyi arttırmak için 'devam zorunluluğu' getirilmeli'
'Hukuk'ta kaliteyi arttırmak için 'devam zorunluluğu' getirilmeli'
THY: İç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğu kaldırıldı
THY: İç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğu kaldırıldı
HDP'li Güzel'in 2016'da da terörist Bora ile buluştuğu ortaya çıktı
HDP'li Güzel'in 2016'da da terörist Bora ile buluştuğu ortaya çıktı
Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 3 zanlı yakalandı
Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 3 zanlı yakalandı
İran Cumhurbaşkanı'nın kızı: İran, İsrail'den daha fazla Müslüman öldürdü!
İran Cumhurbaşkanı'nın kızı: İran, İsrail'den daha fazla Müslüman öldürdü!
Milletvekilleri ilk defa kendi lehlerine de olan bir düzenlemeyi geciktirdi!
Milletvekilleri ilk defa kendi lehlerine de olan bir düzenlemeyi geciktirdi!
Bakan Akar: Hesabı soruldu, 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Hesabı soruldu, 44 terörist etkisiz hale getirildi
Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular
Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular
Memurun refah payı Meclis'e takıldı
Memurun refah payı Meclis'e takıldı
Hastanede görevli tekniker ile hemşirenin öldüren inatlaşması
Hastanede görevli tekniker ile hemşirenin öldüren inatlaşması
Nafaka problemi üç adımda bitecek
Nafaka problemi üç adımda bitecek
Dört milyon haneye doğal gaz yardımı: En düşük 450 en yüksek 1.150
Dört milyon haneye doğal gaz yardımı: En düşük 450 en yüksek 1.150
69'u muvazzaf 162 kişi FETÖ'den gözaltına alınmıştı, 60'ı tutuklandı
69'u muvazzaf 162 kişi FETÖ'den gözaltına alınmıştı, 60'ı tutuklandı
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Koca: 112 her an, her yerdedir!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Sinop'ta 112 personelinin çektirdiği fotoğrafı paylaştı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Ocak 2022 23:59
Yazdır
Bakan Koca: 112 her an, her yerdedir!

Bakan Koca fotoğrafın açıklamasına: 112 HER AN HER YERDEDİR

Fotoğraf, Sinop Durağan'dan. Soldan sağa fotoğraftakiler: Paramedik Tarık, paramedik Fatma, sürücü paramedik Uğur. Fotoğrafın mesajı? "112 her an her yerdedir." olmalı ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Kılıçdaroğlu: Gençler bu ülkeye de demokrasiyi getirecek
Kılıçdaroğlu: Gençler bu ülkeye de demokrasiyi getirecek
Nevşin Mengü Millet İttifakı'na: Siz dalga mı geçiyorsunuz?
Nevşin Mengü Millet İttifakı'na: Siz dalga mı geçiyorsunuz?
Temel Karamollaoğlu taburcu oldu
Temel Karamollaoğlu taburcu oldu
Erdoğan: Çanlar Bay Kemal için çalıyor
Erdoğan: Çanlar Bay Kemal için çalıyor
AYM üyeliği için üç isim belli oldu
AYM üyeliği için üç isim belli oldu
Bakan Kurum: Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz
Bakan Kurum: Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz

Bu Habere Tepkiniz

Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı

Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı

Danıştay Onikinci Dairesi, müstafi sayılan memur hakkında açılan soruşturmada göreve gelmediğine dair tutanakta imzası bulunan kişilerin ifadeleri alınmadığı gerekçesiyle işlemi karar düzeltme aşamasında bozdu!
Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı

Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Kaymakamlıkça verilen bir görevi yerine getirmek üzere gittiği bankada yüzüne dosya fırlatılarak 'al kararı buradan defol git' sözüne muhatap memura, hakaret suçunun oluştuğuna karar verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?

'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?

Amiri tarafından 'düşük sicil' notu verilen polis memuru AYM'den eli boş döndü!
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı

POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı

Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı

Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı

Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?

Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Devlet memurlarının 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı. Bilindiği üzere maaşlara %27,91 oranında zam yapılmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat

AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat

Anayasa Mahkemesi, (AYM) İzmir'de 2015'te açılan ve 6 yılda sonuçlanan 4 iş davasında "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiği gerekçesiyle 2 davada 17'şer, diğer 2 davada ise 12'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Bursa itfaiyesi 19 bin olaya müdahale etti

Bursa itfaiyesi 19 bin olaya müdahale etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 2021 yılında il genelinde 9166?sı yangın, 9669?u arama kurtarma ve 329?u diğer itfaiye olayları olmak üzere toplam 19 bin 164 olaya müdahale etti.