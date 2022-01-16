Hatay'daki çifte cinayetten kılıç çıktı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşınan Hatay'daki evlerinde 8 Ekim 2020 günü cinayete kurban giden Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin soruşturmasında şok bir itiraf geldi. Müge Anlı canlı yayında itirafı açıkladı. Çifte cinayette, kardeşlere ait 5 cep telefonunun kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.

JASAT timlerinin peşine düştüğü kayıp telefonlar timi, telefonların alım-satım işleriyle ilgisi bulunan M.M. ve S.S. isimli şahıslara ulaştırdı. S.S.'nin jandarmadaki ifadelerinde, "Cinayetin işlendiği gece ben, M.M. ve ismini bilmediğim bir arkadaşım ile Şen kardeşlerin evine gittik. Ben kapıda gözcülük yaparken M.M ve ismini bilmediğim arkadaşım içeri girdi.

Çıktıklarında bana 'sadece kafalarına vurduk' dediler" diye konuştu. Müge Anlı şüphelinin itiraflarını okuduğu sırada stüdyo buz kesti. S.S.'nin ifadeleri canlı yayında şok etkisi yarattı. İlk gelen bilgilere göre S.S. bu itirafı yaparken; M.M. tüm anlatılanları reddetti.

İŞTE ŞOK DETAYLAR...

Gözaltı işlemleri süren S.S.'nin ifadelerine aktarmaya devam Araştırmacı-Gazeteci Anlı, "Hüseyin Şen'in kılıçlara merakı varmış. Evinde de çeşit çeşit kılıçları bulunuyormuş. Bu yüzden eve girmişler" dedi.

Şen kardeşlerin evindeki kılıçlardan nasıl haberdar olduğu sorusunun ardından S.S, Hüseyin Şen ile uzaktan akraba olduklarını, çocukken Hüseyin Şen'in kendisine çikolatalar verip sevindirdiğini, evine girerek kılıçları bu şekilde gördüğü ortaya çıktı.

CEZAEVİ ARKADAŞLARI PLANLAMIŞ

S.S'nin birkaç yıl önce başka bir suçtan cezaevine girdiği ve burada M.M. ile tanıştığı ortaya çıktı. Yine verdiği ifadesinden çarpıcı notlar paylaşan Müge Anlı, "S.S. cezaevinde M.M'ye bir akrabasının evinde kılıçlar olduğu söylemiş.

Bunun üzerine cezaevinden çıktıktan sonra eve girmek için plan yapmışlar. Cinayet gecesi de üç kişi olarak eve gitmişler" diye açıkladı. Gözaltı işlemleri ve soruşturma sürüyor.

MERVE BİLKAY