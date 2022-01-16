Hatay'daki çifte cinayetten kılıç çıktı

Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor
Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor
MEB'den başarıyı artıracak yeni model: Öğretmen odaklı eğitim
MEB'den başarıyı artıracak yeni model: Öğretmen odaklı eğitim
Markette yeni oyun! Fiyatı değil paketi küçülttüler
Markette yeni oyun! Fiyatı değil paketi küçülttüler
Yeni ittifak ve mutabakat arayışı
Yeni ittifak ve mutabakat arayışı
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Statüye göre değişen ölüm yardımı tutarları ne kadar oldu?
Statüye göre değişen ölüm yardımı tutarları ne kadar oldu?
Bakan Koca: 112 her an, her yerdedir!
Bakan Koca: 112 her an, her yerdedir!
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Uzman Çavuş, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Prof.Ceyhan: Vaka sayılarını tespit edemeyeceğiz!
Prof.Ceyhan: Vaka sayılarını tespit edemeyeceğiz!
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sonuç açıklaması
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sonuç açıklaması
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
Son 24 saatte 63 bin 967 vaka, 177 can kaybı
Son 24 saatte 63 bin 967 vaka, 177 can kaybı
'Doğalgaz fatura desteği' ayrıntıları belli oldu
'Doğalgaz fatura desteği' ayrıntıları belli oldu
Sağlık- Sen Genel Başkanı Durmuş'tan maaş açıklaması
Sağlık- Sen Genel Başkanı Durmuş'tan maaş açıklaması
Erdoğan: Çanlar Bay Kemal için çalıyor
Erdoğan: Çanlar Bay Kemal için çalıyor
TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü kapandı
TEM'de 12 araç birbirine girdi, İstanbul yönü kapandı
'İşsizim açım' demişti... Sürü sahibi olduğu ortaya çıktı
'İşsizim açım' demişti... Sürü sahibi olduğu ortaya çıktı
Üzeri kirli işçisini otomobilinin bagajında taşıyan kişiye 1665 lira ceza
Üzeri kirli işçisini otomobilinin bagajında taşıyan kişiye 1665 lira ceza
TCDD'den PCR testi açıklaması
TCDD'den PCR testi açıklaması
Kur korumalı TL mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı
Kur korumalı TL mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı
81 il valiliğine yazı: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
81 il valiliğine yazı: Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
'Hukuk'ta kaliteyi arttırmak için 'devam zorunluluğu' getirilmeli'
'Hukuk'ta kaliteyi arttırmak için 'devam zorunluluğu' getirilmeli'
THY: İç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğu kaldırıldı
THY: İç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğu kaldırıldı
HDP'li Güzel'in 2016'da da terörist Bora ile buluştuğu ortaya çıktı
HDP'li Güzel'in 2016'da da terörist Bora ile buluştuğu ortaya çıktı
Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 3 zanlı yakalandı
Ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 3 zanlı yakalandı
İran Cumhurbaşkanı'nın kızı: İran, İsrail'den daha fazla Müslüman öldürdü!
İran Cumhurbaşkanı'nın kızı: İran, İsrail'den daha fazla Müslüman öldürdü!
Milletvekilleri ilk defa kendi lehlerine de olan bir düzenlemeyi geciktirdi!
Milletvekilleri ilk defa kendi lehlerine de olan bir düzenlemeyi geciktirdi!
Bakan Akar: Hesabı soruldu, 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Hesabı soruldu, 44 terörist etkisiz hale getirildi
Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular
Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hatay'daki çifte cinayetten kılıç çıktı

Hatay'daki Şen kardeşler cinayetinde şüphelinin ifadelerine ulaşan Müge Anlı canlı yayında itirafları 80 milyon ile paylaştı. Müge Anlı, gelen itirafı canlı yayında, şüphelinin 'Cinayetin işlendiği gece S.S, M.M. ve ismini bilmediği bir arkadaşı Şen kardeşlerin evlerine gittiklerini ve sadece kafalarına vurduk' şeklindeki itiraflarını açıkladı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 16 Ocak 2022 08:45
Yazdır
Hatay'daki çifte cinayetten kılıç çıktı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşınan Hatay'daki evlerinde 8 Ekim 2020 günü cinayete kurban giden Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin soruşturmasında şok bir itiraf geldi. Müge Anlı canlı yayında itirafı açıkladı. Çifte cinayette, kardeşlere ait 5 cep telefonunun kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.

JASAT timlerinin peşine düştüğü kayıp telefonlar timi, telefonların alım-satım işleriyle ilgisi bulunan M.M. ve S.S. isimli şahıslara ulaştırdı. S.S.'nin jandarmadaki ifadelerinde, "Cinayetin işlendiği gece ben, M.M. ve ismini bilmediğim bir arkadaşım ile Şen kardeşlerin evine gittik. Ben kapıda gözcülük yaparken M.M ve ismini bilmediğim arkadaşım içeri girdi.

Çıktıklarında bana 'sadece kafalarına vurduk' dediler" diye konuştu. Müge Anlı şüphelinin itiraflarını okuduğu sırada stüdyo buz kesti. S.S.'nin ifadeleri canlı yayında şok etkisi yarattı. İlk gelen bilgilere göre S.S. bu itirafı yaparken; M.M. tüm anlatılanları reddetti.

İŞTE ŞOK DETAYLAR...

Gözaltı işlemleri süren S.S.'nin ifadelerine aktarmaya devam Araştırmacı-Gazeteci Anlı, "Hüseyin Şen'in kılıçlara merakı varmış. Evinde de çeşit çeşit kılıçları bulunuyormuş. Bu yüzden eve girmişler" dedi.

Şen kardeşlerin evindeki kılıçlardan nasıl haberdar olduğu sorusunun ardından S.S, Hüseyin Şen ile uzaktan akraba olduklarını, çocukken Hüseyin Şen'in kendisine çikolatalar verip sevindirdiğini, evine girerek kılıçları bu şekilde gördüğü ortaya çıktı.

CEZAEVİ ARKADAŞLARI PLANLAMIŞ

S.S'nin birkaç yıl önce başka bir suçtan cezaevine girdiği ve burada M.M. ile tanıştığı ortaya çıktı. Yine verdiği ifadesinden çarpıcı notlar paylaşan Müge Anlı, "S.S. cezaevinde M.M'ye bir akrabasının evinde kılıçlar olduğu söylemiş.

Bunun üzerine cezaevinden çıktıktan sonra eve girmek için plan yapmışlar. Cinayet gecesi de üç kişi olarak eve gitmişler" diye açıkladı. Gözaltı işlemleri ve soruşturma sürüyor.

MERVE BİLKAY
Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Böyle komşu düşman başına! Yaşadığı sitenin aküsünü çaldı
Böyle komşu düşman başına! Yaşadığı sitenin aküsünü çaldı
Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi: 1 ölü, 27 yaralı
Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi: 1 ölü, 27 yaralı
Para yerine 'Güvercin'le kumar oynarken suçüstü yakalandılar
Para yerine 'Güvercin'le kumar oynarken suçüstü yakalandılar
İnatlaşma ölümle bitmişti! Hemşire dehşet anlarını anlattı
İnatlaşma ölümle bitmişti! Hemşire dehşet anlarını anlattı
Orman muhafaza memurlarını taşıyan araç şarampole yuvarlandı
Orman muhafaza memurlarını taşıyan araç şarampole yuvarlandı
Yayaya çarpıp polise hakaret eden alkollü sürücü gözaltına alındı
Yayaya çarpıp polise hakaret eden alkollü sürücü gözaltına alındı

Bu Habere Tepkiniz

Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı

Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı

Danıştay Onikinci Dairesi, müstafi sayılan memur hakkında açılan soruşturmada göreve gelmediğine dair tutanakta imzası bulunan kişilerin ifadeleri alınmadığı gerekçesiyle işlemi karar düzeltme aşamasında bozdu!
Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı

Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Kaymakamlıkça verilen bir görevi yerine getirmek üzere gittiği bankada yüzüne dosya fırlatılarak 'al kararı buradan defol git' sözüne muhatap memura, hakaret suçunun oluştuğuna karar verdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?

'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?

Amiri tarafından 'düşük sicil' notu verilen polis memuru AYM'den eli boş döndü!
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı

POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı

Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro belirleme işlemleri hangi kritere göre yapılır?

Norm kadro okuldaki branşlara göre belirlenen ders yükü ve öğrenci sayısına göre dolayısıyla norm kadro belirleme işlemleri okula göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bir okulda norm fazlası olan kadrolu öğretmen başka bir okuldaki normun içindeki sözleşmeli öğretmen norm fazlası olsun diyemez. Yani her zaman sözleşmeli öğretmeni norm fazlası olmaz.
Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara ders dışı eğitim çalışmaları görevi verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.
Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı

Müfettiş yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı

Büyükçekmece Belediyesinin 2 Müfettiş Yardımcısı alım ilanı mevzuata açıkça aykırı
Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?

Kamu görevlisi, mesleki talepleri içermeyen protesto eylemlerine katılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, IŞİD isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve Kobane kenti ile dayanışma sağlamak maksadıyla göreve gelmediği gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

Öğretmen olarak görev yapan davacıya, okuldaki görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak
Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Memurların 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı

Devlet memurlarının 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı. Bilindiği üzere maaşlara %27,91 oranında zam yapılmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat

AYM'den makul sürede sonuçlanmayan iş davaları için tazminat

Anayasa Mahkemesi, (AYM) İzmir'de 2015'te açılan ve 6 yılda sonuçlanan 4 iş davasında "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiği gerekçesiyle 2 davada 17'şer, diğer 2 davada ise 12'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Bursa'nın atıkları enerjiye dönüşüyor

Bursa'nın atıkları enerjiye dönüşüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İnegöl Entegre Katı Atık Tesisi ile evsel atıklardan saatte 2 megavat elektrik üretimi sağlanırken, yılsonuna kadar yapılacak ilave yatırımlarla 30 bin konutun tüketimine eşdeğer enerji üretimi sağlanacak